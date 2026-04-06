El desgarrador mensaje del padre de Alberto Quiroga tras encontrarlo sin vida

Tras ocho días de intensa búsqueda, este domingo confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del fotógrafo Alberto Quiroga, quien era buscado en el departamento 25 de Mayo, en la provincia de San Juan. La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad y una inmediata reacción en redes sociales.

Uno de los momentos más impactantes se dio con el mensaje que su padre compartió tras la publicación de un amigo y colega de Alberto, un texto cargado de emoción que rápidamente se viralizó en diversas plataformas.

El texto que conmovió a las redes

"Loco todavía no caigo… no puedo creer que te esté escribiendo esto con los ojos llenos de lágrimas y el alma destruida, Albert", comienza la despedida, que recorre distintos recuerdos vividos junto al fotógrafo.

"Fuimos compañeros de trabajo, pero la verdad es que fuimos mucho más que eso… compartimos salidas, cenas, sesiones de fotos y sobre todo esas risas que siempre estaban", continúa el mensaje.

El texto también resalta su forma de ser: "Vos siempre fuiste un tipo especial, con un corazón enorme, humilde y respetuoso… a veces callado, pero cuando agarrabas confianza hacías reír a todos".

El dolor por la pérdida y las rutinas que no volverán

La publicación expresa además el profundo dolor por la pérdida y las pequeñas rutinas que ya no volverán: "Duele saber que no habrá otra charla, que no vas a mandar más reels o que no vamos a compartir una cena o un momento simple como antes".

En el cierre, el texto deja una frase que resume el sentir de quienes lo conocieron: "No es un adiós, Albert… es un hasta siempre".

El padre de Alberto Quiroga reposteó esta publicación, sumándose al homenaje y al dolor expresado por el círculo cercano del fotógrafo.

A este mensaje se sumaron numerosas despedidas en redes sociales. Desde el Área de Deportes de la Municipalidad de 25 de Mayo expresaron sus condolencias y destacaron su compañerismo, mientras que amigos y conocidos recordaron su calidez humana y los momentos compartidos.

"Envío mis más sinceras condolencias a sus padres, hermanos, familiares y amigos por la partida de nuestro querido compañero y amigo", escribió uno de sus conocidos en redes sociales.

Contexto de la búsqueda

Alberto Quiroga, fotógrafo de profesión, era buscado desde hacía ocho días en la zona de 25 de Mayo. Este domingo se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida, aunque hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.