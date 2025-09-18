El dólar blue perforó los $1.500 y alcanzó un récord histórico

El dólar blue trepó $20 a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El valor de cierre fue récord histórico, en términos nominales.

Tras ser durante varias jornadas la cotización más barata del mercado, el informal superó este miércoles tanto al oficial, aunque este jueves quedó por debajo del CCL. La brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo en terreno positivo (+2,4%).

El mayorista siguió coqueteando con el techo de la banda, ante lo cual el Banco Central (BCRA) salió a intervenir fuerte para contener la escalada de la divisa, por un monto de u$s379 millones.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cerró estable a $1.474,50, a centavos por debajo del techo de la banda, hoy en $1.474,83.

