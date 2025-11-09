Por función agotada de las Guerreras K-pop, preparan una nueva para diciembre

El éxito fue absoluto. El Halloween Kids Fest, organizado por Magic Producciones, agotó su capacidad horas antes de su inicio en la Sala del Sol, confirmando el masivo interés del público familiar por una propuesta que combina entretenimiento, interacción y un cierre de alto impacto musical.

El evento, diseñado para que los niños se desconecten de las pantallas y disfruten de una experiencia inmersiva junto a sus familias, culminó con un lleno total. La gran demanda de entradas, que estaban disponibles en la plataforma entradawweb.com, dejó en evidencia la expectativa generada en torno al espectáculo, cuyo segmento estelar estuvo a cargo de la troupe “Guerreras K-pop”.

Éxito y rápida reprogramación

Ante la imposibilidad de muchos de asegurar su acceso para la función del domingo 9 de noviembre, la productora Magic Producciones ya confirmó oficialmente que se encuentra trabajando en una nueva fecha para el mes de diciembre. La decisión busca responder a la alta demanda registrada y ofrecer una nueva oportunidad a quienes no pudieron participar del evento agotado.

El organizador, Pablo Agustín Medina, explicó que el objetivo central de la productora es crear espacios de esparcimiento familiar de alta calidad. “Nuestra intención es que los niños se despeguen un poco del celular y pasen un momento en familia. Queremos que disfruten, que jueguen y que los padres compartan ese momento con ellos”, señaló. El éxito de convocatoria refuerza esta misión y justifica la expansión del calendario de funciones.