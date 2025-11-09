Tras intensa búsqueda, capturaron a Samuel Aguirre, el asesino de Pocito, escondido en una finca

Tras una intensa búsqueda que se extendió por varias horas, Samuel Pablo Aguirre, de 19 años, fue capturado al mediodía en inmediaciones del lugar donde habría cometido el homicidio de su vecino, José Mario Amaya, de 36 años. El joven, señalado como presunto autor del crimen ocurrido en la madrugada de este domingo, fue hallado oculto entre los matorrales de una finca cercana al punto del ataque.

El hecho violento se había registrado alrededor de las 4:30 de la madrugada en la intersección de la Ruta 40 y Roger Ballet, en el departamento de Pocito. Según las primeras investigaciones, Aguirre habría sostenido una discusión con la víctima que derivó en un enfrentamiento físico, culminando con el joven asestando una puñalada a Amaya, quien falleció minutos después.

Tras el ataque, Aguirre emprendió la fuga a través de un descampado, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de búsqueda. Efectivos policiales, con apoyo de caballería, equipos caminantes y drones, realizaron un rastrillaje en la zona, aplicando el protocolo de búsqueda a campo traviesa.

La pesquisa contaba, además, con elementos de prueba clave hallados en las primeras horas: una hoja de cuchillo sin mango y manchada de sangre, localizada en la vía pública, y el mango correspondiente, secuestrado dentro de la vivienda del propio Aguirre. Estos hallazgos permitieron a los investigadores reconstruir la dinámica del ataque y confirmar la presunta autoría del joven.

Finalmente, cerca del mediodía, los equipos de búsqueda localizaron a Samuel Aguirre refugiado entre matorrales en una finca ubicada a pocos metros del lugar del crimen. El ahora detenido fue puesto a disposición de la justicia, que avanza en la investigación por el delito de homicidio doloso.