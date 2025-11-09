Sangre sobre la Ruta 40 y un asesino prófugo: lo que se sabe del crimen en Pocito

La madrugada de este domingo quedó marcada por un violento episodio en Pocito, donde José Amaya, de 36 años, perdió la vida tras ser apuñalado por su vecino, un joven de 19 años, con quien mantenía una disputa de larga data. Mientras la víctima fue trasladada sin vida al Hospital Departamental, el presunto homicida se encuentra prófugo, generando una intensa persecución por parte de las autoridades.

El escenario del crimen, ubicado en la Ruta 40 y calle 11, muestra las secuelas de lo ocurrido. A primera hora de la mañana, personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y efectivos policiales trabajaron en la reconstrucción de los hechos. En el pavimento de la ruta aún son visibles manchas y restos biológicos que fueron delimitados con indicadores forenses, mientras los investigadores documentan cada detalle para determinar la dinámica del ataque.

Según los testimonios recogidos, la discusión entre ambos vecinos comenzó en la vereda y escaló hacia la calzada. Testigos relataron que el joven, quien minutos antes había salido a comprar vino, sacó un arma blanca y asestó un puntazo en el cuello de Amaya. Inmediatamente después, el atacante cruzó la ruta y escapó corriendo hacia un descampado contiguo, un terreno irregular y de difícil acceso que se convirtió en el foco de las actuales operaciones de búsqueda.

La zona, conocida por su tránsito vehicular durante el día, amaneció con un operativo policial que incluye patrullajes y rastrillajes en el área del descampado. Vecinos del lugar relataron a las autoridades la dirección que tomó el joven, aunque hasta el momento no se han reportado capturas.