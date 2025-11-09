El Chalet Cantoni ofrece talleres de cerámica para jóvenes y adultos: cómo anotarse

En un mundo de pantallas y prisas, la propuesta suena a un regreso a lo esencial: tomar arcilla, amasarla con las manos y darle forma, lentamente, a una idea. Bajo el título “Modelar el presente”, el Proyecto de Taller “Introducción a la Cerámica” se erige como una invitación a desacelerar el ritmo y sumergirse en una experiencia sensorial y comunitaria, diseñada para jóvenes y adultos sin necesidad de experiencia previa.

La iniciativa, que se aloja en el emblemático Chalet Cantoni Casa Cultural, propone dos encuentros únicos donde el proceso creativo es tan valioso como el resultado final. Lejos de ser una mera clase técnica, el taller se concibe como un espacio cálido y participativo para despertar la creatividad a través del modelado manual. Los participantes tendrán la oportunidad de crear piezas utilitarias y decorativas, como tazas, cuencos o platos, explorando las bases de un arte milenario que entrelaza tradición, expresión personal y puro disfrute.

Publicidad

La filosofía que sustenta esta actividad va más allá de aprender una técnica. Se trata de una experiencia de conexión con el instante, donde las manos trabajan la tierra húmeda y la mente encuentra un foco inusual, alejada del ruido exterior. Es un ejercicio de atención plena, un diálogo táctil entre el artista amateur y el material primario, que culmina en la satisfacción única de haber creado algo tangible con las propias manos.

El programa se desarrollará en dos jornadas consecutivas. La primera tendrá lugar el sábado 12 de noviembre, de 18 a 21 horas, y estará dedicada a la creación de una pieza a elección del participante. El segundo encuentro se realizará el miércoles 19 de noviembre, en el mismo horario, y pondrá el foco en la confección de una pieza con motivos navideños, ideal para transformarse en un regalo personalizado o en un adorno único para la temporada.

Publicidad

El valor de la participación es de $35.000 por cada jornada. La inversión incluye todos los materiales necesarios para trabajar, el proceso de cocción de las piezas en un horno especializado, indispensable para transformar la arcilla en cerámica duradera, y una comida para compartir, fomentando así el aspecto social y de intercambio que enriquece la experiencia.

Para ser parte de esta oportunidad de crear, compartir y llevarse una obra propia cargada de significado, las inscripciones se realizan a través de un enlace de inscripción digital. Quienes requieran información adicional pueden solicitarla al teléfono 2645571010.