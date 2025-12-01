El dólar oficial abrió diciembre con una marcada estabilidad y consolidó una dinámica más moderada respecto de los meses previos. Este lunes, el dólar mayorista cerró en $1.451,50, valor que se convirtió en el principal dato de la jornada cambiaria y que confirma el freno en el ritmo de ajuste del tipo de cambio.

En el balance de noviembre, el dólar mayorista acumuló un avance de apenas $6,5, equivalente a una suba del 0,5%, muy por debajo del incremento de casi 5% que se había registrado en octubre, cuando la antesala electoral impulsó una fuerte búsqueda de cobertura. Con el cierre de este lunes, la brecha respecto del techo de la banda cambiaria se ubica en torno al 4%, levemente por encima del 3,4% con el que había terminado octubre.

Durante la última semana del mes pasado, el mayorista tuvo un incremento de $26,5, superior al alza de $22 de la semana previa. En lo que va de 2025, acumula un avance del 40,7%, en un contexto de mayor calma cambiaria.

En cuanto al tipo de cambio minorista, el Banco Nación ofreció el dólar oficial a $1.475, mientras que el promedio que elabora el Banco Central entre las principales entidades financieras se ubicó en $1.475,07.

Los dólares financieros mostraron un comportamiento opuesto. El MEP cayó 0,2% hasta los $1.472,95, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió 1,7% y cerró en $1.493,44. De esta manera, las brechas cambiarias tocaron mínimos de un mes. A contramano, el dólar blue registró una suba y terminó la jornada en $1.445.

Uno de los factores que contribuyó a consolidar la tranquilidad cambiaria durante noviembre fue la intervención del Tesoro, que volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), aportando un sostén adicional al valor del dólar oficial. Además, el interés por dolarizarse fue menor al observado en semanas previas, lo que también ayudó a disminuir las presiones.

Con el inicio de diciembre, el mercado observa de cerca el ritmo de actualización del tipo de cambio oficial y la evolución de las brechas, que por ahora se mantienen bajo control en un contexto de menor volatilidad.