La localidad de Mogna, en el departamento Jáchal, comenzó a transitar un camino definitivo hacia la integración territorial y el fin de décadas de aislamiento. Esta semana se conoció que el Gobierno de la Provincia de San Juan realizó el llamado a licitación para la construcción del segundo puente clave en la Ruta Provincial 475, sobre el río La Quebrada. Esta nueva obra, que se suma a la ya licitada sobre el río Tafí, representa un paso fundamental para garantizar el acceso permanente a una comunidad que, durante más de 270 años, ha sufrido la indiferencia de sucesivas gestiones.

El proceso de transformación para este pueblo jachallero tomó impulso tras el anuncio oficial realizado por el gobernador Marcelo Orrego el pasado 6 de marzo. En aquella oportunidad, el mandatario provincial se comprometió a ejecutar las obras de infraestructura necesarias para evitar que las crecidas de los ríos sigan dejando a los vecinos aislados del resto de la provincia. Con el llamado a licitación de esta semana, se completa el esquema de conectividad proyectado para la zona, asegurando una inversión que supera los $3.700 millones de pesos en total para ambos puentes.

El cronograma de una solución esperada

La licitación del puente sobre el río La Quebrada es la segunda instancia de este ambicioso plan vial. Cabe recordar que el pasado 10 de abril se llevó a cabo la apertura de sobres para la construcción del primer puente, emplazado sobre el río Tafí, cuya inversión se fijó en $1.653.640.000. Actualmente, las ofertas presentadas para esa primera obra se encuentran en etapa de evaluación técnica.

Para este segundo puente sobre el río La Quebrada, el presupuesto oficial asciende a los $2.046.700.000. La apertura de sobres de la licitación pública está programada para el próximo 19 de mayo, a las 9:00 horas, en el Centro Cívico de San Juan. Esta nueva estructura tendrá una longitud de 60 metros y un plazo de ejecución de 600 días corridos (aproximadamente 20 meses), lo que evidencia la magnitud de la intervención en un terreno de geografía compleja.

La financiación de ambas obras estructurales proviene del Fideicomiso Fase VI del proyecto minero Veladero. Esta decisión política busca reinvertir las regalías de la actividad minera en infraestructura que mejore la calidad de vida de las zonas más alejadas y postergadas del territorio sanjuanino, transformando recursos naturales en desarrollo real para las comunidades.

El impacto de la denuncia de DIARIO HUARPE

Todos los avances logrados en Mogna durante el último año no fueron casualidad, sino la respuesta a un grito de auxilio que fue escuchado. El 26 de febrero de 2025, DIARIO HUARPE publicó un informe especial donde los vecinos de la localidad expusieron crudamente las problemáticas con las que convivían debido a la indiferencia histórica de los gobiernos

Aquel informe especial reveló que los servicios básicos en Mogna eran una utopía. Los vecinos denunciaron que el agua de red no es apta para el consumo humano por su alta salinidad, obligándolos a depender de camiones cisterna municipales que llegan cada 10 días. Además, quedó en evidencia el fracaso de una planta de ósmosis inversa inaugurada en 2017 que nunca funcionó, dejando las instalaciones en total abandono. Los reclamos también incluyeron la falta de transporte público regular, la carencia de señal de telefonía celular y una atención médica limitada a una visita cada quince días.

Tras la repercusión de este trabajo periodístico, el gobernador Orrego visitó la localidad el 14 de agosto de 2025. Durante esa visita, además de inaugurar el ciclo orientado de la escuela secundaria para que los jóvenes no deban abandonar el pueblo, el mandatario escuchó a los productores y familias moquineras, asumiendo el compromiso de dar respuestas a todos los reclamos y entre ellos, construir los puentes que hoy comienzan a ser una realidad administrativa.

Detalles técnicos de una obra estratégica

Los nuevos puentes no solo brindarán seguridad, sino que también se integrarán estéticamente al paisaje natural de la zona. Ambas estructuras compartirán una tipología similar, con calzadas enripiadas de 7 metros de ancho y banquinas de 2 metros. El diseño contempla revestimientos en piedra laja y cordones de hormigón, además de sistemas de protección hidráulica mediante gaviones y muros de piedra para resistir las embestidas del agua que bajan por ambos ríos en épocas de crecida.

En el caso del río Tafí, el puente tendrá una longitud de 50 metros con dos luces, mientras que el del río La Quebrada (también conocido como La Dorada) contará con tres luces para adaptarse a la morfología de su cauce. La obra integral también incluirá señalización vertical, alambrado perimetral y la creación de un mirador panorámico para potenciar el atractivo turístico del Valle Encantado y los sitios históricos de la zona.

Un horizonte de integración para el 2028

Si el proceso de adjudicación y obra marcha según los plazos previstos, se estima que los trabajos comenzarán formalmente en el segundo semestre de este año. Con plazos de ejecución que oscilan entre los 450 y 600 días, la inauguración de ambos puentes podría concretarse en el año 2028. Esto marcaría el fin definitivo de una era de olvido para Mogna, un pueblo con 270 años de historia que alberga tesoros como la tumba de Martina Chapanay y el Campo Santo indígena de casi 300 años.

La conectividad vial permanente no solo facilitará la vida cotidiana de los 350 habitantes actuales, sino que también permitirá potenciar la actividad de los productores caprinos y agrícolas, quienes hoy pierden sus cosechas por la falta de una toma de agua segura en el río y las dificultades de transporte. Con estos puentes, Mogna deja de ser "el pueblo olvidado" para convertirse en un símbolo de cómo la gestión pública, impulsada por el reclamo vecinal y el periodismo comprometido, puede reparar deudas históricas y proyectar un futuro de dignidad para todos los sanjuaninos.