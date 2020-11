El emocionante recuerdo de los sanjuaninos que compartieron cancha y plantel con Diego Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona, el D10S del fútbol mundial, golpeó a exjugadores, jugadores y entrenadores. En San Juan no fue la excepción. DIARIO HUARPE habló con Beto Naveda y Aldo Rodríguez, que recordaron lo que fue compartir plantel y cancha con "Barrilete Cósmico", como lo bautizó en su famoso relato del gol a los ingleses el locutor Víctor Hugo Morales.

El ex Boca y Verdinegro Beto Naveda recordó a este medio que compartió plantel con Maradona en su regreso a Boca en el 95. "Fue cuando se pintó en el pelo la franja dorada, fue un espectáculo", dijo Naveda. "Era un malabarista con la pelota. Lo mejor que nos queda es su amor a la Selección Argentina y todo lo que hizo por el fútbol y los argentinos", dejó como mensaje de despedida.

Beto Naveda con Diego en el 2006. Foto gentileza Beto Naveda.

Naveda también estuvo en uno de los momentos más difíciles del Diego. Según el exfuncionario de Deportes, compartió la recuperación de una de sus caídas con las adicciones cuando Mancuso lo representaba al Diez. "Compartimos muchos asados y partidos de tenis", señaló. "Fue un excelente compañero, daba el corazón si podía hacerlo", cerró.

Otro que recordó a Diego Maradona, fue el ex Unión de Villa Krause Aldo Rodríguez. Lo enfrentó en el partido amistoso que hubo en la provincia entre un conjunto de sanjuaninos y la Selección Argentina, previo al Mundial de Fútbol de España 82. "Mucha ganas no tenemos de hablar por esta triste noticia, pero estar al lado de él y tener una foto con él (Diego Maradona) fue lo máximo", dijo Rodríguez acongojado.

El partido fue un viernes a la noche a una semana del torneo internacional, según manifestó. "Nos dijeron que no fuéramos fuerte porque eran jugadores de la Selección y había que cuidarlos, pero el Vicente Vega fue a trabarlo como un tren, recuerdo que Diego le dijo está loco, la próxima vez te arranco la cabeza, pero todo quedó en una anécdota", contó a este medio. Aldo Rodríguez nunca va a olvidar ese partido porque hizo el gol del empate transitorio y porque compartió cancha con "monstruos del fútbol". Ese partido terminó 9 a 1 para los de Menotti.

Aldo Rodríguez con Maradona en uno de sus pasos por San Juan.

Después del partido los jugadores del amistoso fueron a un asado que se hizo en el estadio cerrado Aldo Cantoni donde cantaron los Hermanos Oyola. Uno de ellos le preguntó al Diez qué quería que le cantaran, a lo que él contestó que le gustaba Los Irancundos. Entonces comprece un Long Play (disco) le respondió el artista. "Las carcajadas en esa mesa después del chiste a Maradona son inolvidables", contó.

Dos desopilantes anécdotas dejó Rodríguez a quien la muerte de Maradona le pegó fuerte, se nota en su voz. Esta mañana de casualidad habló del Diez en unas entrevistas que dio. Por eso la muerte no deja de sorprenderlo.

"Diego Maradona no se va a morir nunca, me siento muy dolido por esta perdida mundial. Diego nunca se nos va a ir de la voz, nunca se no va ir de cada palabra y del corazón", cerró llorando.