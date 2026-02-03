La sorpresiva renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC no fue un hecho aislado. Acto seguido, y casi sobre la hora, el Gobierno decidió suspender indefinidamente la implementación de la nueva metodología para calcular la inflación, cuya primera publicación con los nuevos parámetros estaba prevista para el próximo 10 de febrero.

En su lugar, el organismo estadístico difundirá el martes el dato de enero utilizando la vieja ponderación de la canasta de consumo de 2004, dejando de lado la tan anunciada actualización basada en los hábitos de gasto de 2017-2018. Según reconoció ayer el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, la decisión –tomada en conjunto con el presidente Javier Milei– obedece a la necesidad de "esperar que avance el proceso de desinflación", un objetivo clave para el oficialismo de cara al año electoral de 2027.

El fantasma de un índice más alto

La postergación confirma el temor oficial: la nueva metodología hubiera mostrado una inflación sistemáticamente más alta. Según cálculos del econometrista Martín Rozada, de la Universidad Di Tella, si se hubiera aplicado la nueva canasta durante 2025, la inflación oficial no habría sido del 31,5%, sino de un 33,6%, es decir, 2,1 puntos porcentuales más.

Esta "inflación latente", como la denomina Rozada, refleja con mayor precisión los cambios en los patrones de consumo de los últimos 20 años y habría alterado significativamente el peso de cada rubro dentro del índice.

Qué rubros ganaban y qué rubros perdían peso

De haberse implementado, los cambios en las ponderaciones hubieran sido notables:

Ganaban peso los servicios: Los alquileres, por ejemplo, habrían duplicado su ponderación, pasando del 3% al 6% del índice total. En general, los servicios ganarían unos 12 puntos porcentuales de participación.

Perdían peso los bienes: En contrapartida, alimentos y bebidas cederían alrededor de 6 puntos, con una caída particular en "Carnes y derivados". Restaurantes y comidas fuera del hogar verían su peso reducido de un 10% a un 6%.

Cambios significativos: Los combustibles y lubricantes aumentarían su ponderación en casi 3 puntos, mientras que prendas de vestir y calzado la reducirían, pasando del 8,2% al 6,8%.

El Banco Central había adelantado la semana pasada en su Informe de Política Monetaria (IPOM) que estos cambios, si bien no alterarían la tendencia de largo plazo, podrían hacer que la inflación fuera más sensible a ciertos shocks de precios en el corto plazo, particularmente en servicios indexados.

Desprolijidad y especulación

La decisión genera una sensación de desprolijidad, ya que el BCRA había difundido un extenso informe explicando los cambios metodológicos apenas unos días antes. Varios economistas, como Hernán Lacunza y Fausto Spotorno, sugirieron que para evitar suspicias se podrían haber publicado ambas series en paralelo, la vieja y la nueva, pero el Gobierno optó por mantener solo la anterior.

La medida deja en el terreno de la especulación el dato de inflación de enero bajo la nueva fórmula. Eduardo Feinmann comentó en Radio Mitre que el primer índice del año "iba a dar entre 3,1 y 3,5%", un número que, para la administración, hubiera significado arrancar 2026 con una pésima noticia en el frente económico más sensible para la ciudadanía.

Hasta el momento, la decisión no ha generado un impacto negativo relevante en los mercados financieros. Si bien las acciones y bonos tuvieron una jornada floja este jueves, la baja se atribuyó a factores anteriores al anuncio. Los analistas advierten, no obstante, que deberá evaluarse en los próximos días el efecto sobre los bonos indexados por CER, cuyos cupones están atados a la evolución del IPC oficial.