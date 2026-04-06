El furioso descargo de Barby Franco tras el choque: "Un asesino al volante"

Barby Franco vivió un momento dramático mientras circulaba por el kilómetro 69 de la Ruta Nacional n°3 en dirección a San Miguel del Monte. El incidente ocurrió cuando una camioneta rastrojera de color naranja y sin patente se cruzó de forma imprevista y en contramano en medio de la calzada.

Ante la maniobra del otro conductor, la mediática se vio obligada a realizar un frenado de emergencia con su unidad Tesla modelo Cyberbeast para evitar el impacto frontal. Sin embargo, el vehículo que circulaba detrás, un Ford Maverick, no logró detenerse a tiempo y colisionó contra la parte trasera del auto de Franco, provocando que un tercer involucrado en un Toyota Corolla también impactara y sufriera lesiones en su mano derecha.

Sobre la mecánica del hecho, la protagonista explicó que fue una desgracia con suerte. Íbamos re tranquilas, a la velocidad permitida, porque además voy con mi bebé. No veníamos haciendo nada raro.

En su relato de los hechos, Franco detalló que "en un momento tenía un camión al lado y en una calle interna vio al vehículo naranja. Primero pensé no creo que se mande, pero cuando vi que venía en contramano dije no, no puede ser".

La rápida reacción de la pareja de Fernando Burlando evitó una tragedia mayor, aunque las consecuencias para terceros fueron graves. "Cuando veo que se manda de verdad, freno con todo. No quiero ni pensar lo que podría haber pasado. El auto de atrás no llegó a frenar y nos chocó a nosotras. Ellos sí se llevaron la peor parte, el señor se golpeó y se activó el airbag, fue un desastre", relató.

A pesar de la magnitud de la colisión, la hija de la modelo resultó ilesa y ajena a la tensión del momento. "Sarah nunca entendió lo que pasó, bajó del auto y se puso a jugar con una nena que estaba ahí", sumó la conductora.

El enojo de la mediática se centró en la irresponsabilidad del hombre que causó el desastre y escapó del lugar. "Es un asesino al volante, te puede arruinar una familia, dos o tres familias", lanzó indignada.

Además, denunció las irregularidades del otro vehículo involucrado señalando que "ni papeles tenía, dejó el camioncito tirado y se fue como si nada". Finalmente, destacó la tecnología de su auto para aportar pruebas a la justicia. "Me bardean, pero gracias al Tesla se grabó todo, de adelante, de atrás, de los costados. Eso ayudó a identificarlo rápido a este hijo de pu... que se mandó de contramano", sentenció.