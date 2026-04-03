El gesto con el que Martcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli celebró un nuevo aniversario de vida con una cena familiar que despertó interrogantes por la ausencia de Milett Figueroa en los festejos y agradecimientos.

El conductor estuvo acompañado por sus hijos Mica, Cande, Fran, Juanita y Lolo, además de su primo Luciano el Tirri. En este marco, compartió sus sentimientos sobre esta etapa expresando que se trata de “un nuevo cumple, una nueva vuelta al sol, desde la paz, desde el saber elegir, desde una sensibilidad profunda que puede convivir con la practicidad del día”.

Sobre su crecimiento personal, el animador sostuvo que “quiero ser flexible ante los cambios, ante la oportunidad de conocerme hoy” y añadió que “quiero abrazar bien apretado a las personas que amo, para que sepan que si todo no está bien, todo va a estar bien”.

Respecto a su historia, remarcó la importancia de vivir el presente manifestando que “quiero que el pasado quede ahí donde siempre estuvo, en el pasado, y que la mirada hacia atrás pueda transformarse en aceptación de aquello que ya fue”.

En cuanto a sus proyectos futuros, destacó que “amo la calma y la inspiración para un nuevo camino, para lo que decida hacer con libertad y pasión”. También sumó una mirada sensible al desear “compartir mis palabras y también mi silencio, lleno de comprensión y sin ningún tipo de juicios” y cerró anhelando que “ojalá pueda querer de una manera tan inocente e ingenua como lo hacen los niños, para dejarme querer de la misma manera”.

Finalmente, agradeció a sus invitados diciendo “gracias por la noche de anoche, única y maravillosa, a mis cinco hijos y a mi hermano del alma. Gracias por tanto amor”, dejando a la modelo peruana como la gran ausencia en medio de rumores sobre el presente de la pareja.