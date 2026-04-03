Sabrina Rojas no se oculta más y confirmó su romance con Pepe Chatruc
POR REDACCIÓN
El vínculo entre Sabrina Rojas y José Chatruc parece haber dado un paso definitivo tras ser vistos en el aeropuerto con destino a Brasil. La modelo y el exfutbolista se mostraron muy afectuosos mientras esperaban para embarcar, lo que alimentó las versiones de un noviazgo incipiente. A pesar de que inicialmente se presentaban como conocidos de un grupo de amigos compartido, los rumores cobraron fuerza luego de haber sido vistos cenando juntos semanas atrás.
Rojas se refirió recientemente a este acercamiento admitiendo que “tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas, pero no, no hay un título. No hay nada para decir más que estoy conociendo a una persona, que ya conozco, pero un poco más… pero somos amigos”. Por su parte, Chatruc coincidió con esta versión al explicar que “nos estamos viendo más en los últimos meses y por ahí nos estamos conociendo un poco más de lo normal”.
El exjugador profundizó sobre sus sentimientos y el presente de la conductora señalando que “yo apunto al amor. A ella la veo súper tranquila con sus hijos y en un muy buen momento laboral. Nos estamos divirtiendo y estamos charlando mucho”. El viaje al país vecino representa una nueva etapa para la pareja, que ya no oculta su compinche relación ante el público.