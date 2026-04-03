El insólito motivo por el que Andrea Rincón insultó a Messi y la Selección

Andrea Rincón generó un nuevo revuelo mediático durante su participación en el ciclo Un Mañanero por AZZStream, el canal conducido por Flavio Azzaro. En esta oportunidad, la actriz arremetió contra diversos integrantes de la Selección Argentina debido a sus elecciones de vestuario al llegar a las prácticas, afirmando con dureza que “dan vergüenza”. Al observar los looks de los deportistas, cuestionó su madurez al preguntarles “¿qué edad tienen? Mirá cómo van vestidos”.

La crítica se extendió específicamente hacia Nicolás Otamendi y Alexis Mac Allister por utilizar prendas con estilo oversize. Sobre ellos, la invitada insistió en que “tienen diez talles más cada uno. Vergüenza. ¿Qué edad tienen? Mirá cómo van vestidos”.

Sin embargo, el momento de mayor impacto ocurrió cuando se mostró una foto del capitán del equipo, ante lo cual Rincón redobló la apuesta y sentenció que “no, no, bien no. Está yendo a entrenar, no va a una fiesta. Ponete los cortos, ¿dónde quedó el pibe de barrio?”.

Este cruce se suma a otras polémicas recientes de la actriz, quien anteriormente criticó al cantante Milo J y acusó a ciertos artistas musicales de que “hacen ritos satánicos y compran almas”.

Además, este nuevo descargo llega tras su revelación de que el astro del fútbol la mantiene bloqueada en sus redes sociales, alimentando viejos rumores. Para concluir su descargo contra el plantel campeón, Rincón manifestó que “dejate de joder, son unos caraduras. Son jugadores de fútbol, no entendieron nada”, manteniendo su postura tajante sobre la imagen actual de los jugadores.