Los secretos de Zaira Nara para una piel siempre radiante

Conseguir que el rostro mantenga su brillo natural durante las temporadas de otoño e invierno representa un reto constante, pero existen métodos simples para alcanzarlo. Zaira Nara es un referente de este aspecto saludable, pues luce una piel fresca y radiante incluso en las jornadas más gélidas mediante una rutina enfocada en el cuidado diario y la hidratación.

Una de las tácticas fundamentales para este efecto consiste en sumar aceites faciales nutritivos, ya que en invierno la humedad se pierde con facilidad y estos productos actúan sellando la hidratación en el cutis. El proceso sugerido implica aplicar apenas unas gotas antes de dormir o mezclarlas con la crema hidratante habitual, lo cual mejora la textura y aporta luz.

Asimismo, la noche se consolida como el periodo ideal para la reparación, utilizando cremas nutritivas que sanen los daños provocados por el viento y el frío. Mantener una rutina nocturna constante permite despertar con un rostro descansado y luminoso, evitando las bases de maquillaje pesadas que suelen opacar la piel en climas secos. En su lugar, el uso de BB creams o bases hidratantes ayuda a unificar el tono preservando la frescura.

Finalmente, es vital no descuidar la protección diaria aplicando crema por la mañana y reaplicándola durante el día para evitar la sensación de tirantez. Este hábito protege la piel de los cambios de temperatura y el viento, factores críticos del invierno. Al reforzar la nutrición y mantener una constancia en estos pasos, es posible obtener ese estilo natural y luminoso que es tendencia en la temporada fría.