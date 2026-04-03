Domingo 05 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Virales > Consejos

Los secretos de Zaira Nara para una piel siempre radiante

Una guía de cuidados con hidratación y maquillaje liviano para mantener la luminosidad facial durante los días de frío.

POR REDACCIÓN

03 de abril de 2026
La modelo prefiere rutinas nocturnas para reparar daños del viento.

Conseguir que el rostro mantenga su brillo natural durante las temporadas de otoño e invierno representa un reto constante, pero existen métodos simples para alcanzarlo. Zaira Nara es un referente de este aspecto saludable, pues luce una piel fresca y radiante incluso en las jornadas más gélidas mediante una rutina enfocada en el cuidado diario y la hidratación.

Una de las tácticas fundamentales para este efecto consiste en sumar aceites faciales nutritivos, ya que en invierno la humedad se pierde con facilidad y estos productos actúan sellando la hidratación en el cutis. El proceso sugerido implica aplicar apenas unas gotas antes de dormir o mezclarlas con la crema hidratante habitual, lo cual mejora la textura y aporta luz.

Asimismo, la noche se consolida como el periodo ideal para la reparación, utilizando cremas nutritivas que sanen los daños provocados por el viento y el frío. Mantener una rutina nocturna constante permite despertar con un rostro descansado y luminoso, evitando las bases de maquillaje pesadas que suelen opacar la piel en climas secos. En su lugar, el uso de BB creams o bases hidratantes ayuda a unificar el tono preservando la frescura.

Finalmente, es vital no descuidar la protección diaria aplicando crema por la mañana y reaplicándola durante el día para evitar la sensación de tirantez. Este hábito protege la piel de los cambios de temperatura y el viento, factores críticos del invierno. Al reforzar la nutrición y mantener una constancia en estos pasos, es posible obtener ese estilo natural y luminoso que es tendencia en la temporada fría.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD