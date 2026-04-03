Paso a paso para preparar Khachapuri en casa para tus amigos

El Khachapuri o jachapuri es una de las comidas nacionales de Georgia, en Europa oriental, que destaca por su combinación de harina y queso. Aunque no es una pizza ni un pan relleno, se asemeja a estas preparaciones y su variante de Ajaria incluye un huevo horneado. La chef Chantal Abad la describe como una de sus recetas favoritas para recibir amigos, resaltando que son sencillas de preparar.

Para cinco unidades se requiere una masa con 500 gramos de harina 000, 12 de sal, 250 de agua, 15 de azúcar, 15 de levadura fresca y 15 de aceite de oliva. Tras amasar diez minutos y dejar que duplique su volumen, se preparan bollos de 150 gramos. El relleno mezcla 200 gramos de queso untable, 200 de Tybo rallado, 100 de Sardo rallado, aceite de oliva, sal y pimienta.

El armado consiste en estirar los bollos de forma circular, untar el relleno y enrollar los bordes hacia adentro formando un barco con puntas apretadas. Luego de pintar con huevo batido y hornear a 200ºC, se retira la placa cinco minutos antes de terminar para colocar un huevo crudo al centro.

Sobre este paso, Chantal Abad sugiere que “al armarlo, hacé un pequeño ‘volcán’ en el centro: primero colocá la yema y después la cantidad de clara que se necesite para que entre justo. Así queda perfecto”. El plato se sirve recién salido del horno con la masa crujiente, la clara cuajada y la yema jugosa.