Fracaso de Gran Hermano: adelantaron la final y revelaron qué programa lo reemplaza

Telefe optó por un drástico volantazo al confirmar que se adelantará el final de Gran Hermano Generación dorada, el programa de convivencia liderado por Santiago Del Moro en el horario central del canal de las pelotas.

Esta medida, calificada como información sensible que generó malestar interno en la emisora ubicada en Martínez, responde a que el rating no está cumpliendo con los objetivos esperados.

Si bien es el ciclo más visto del país, sus marcas a veces no alcanzan los 10 puntos, una cifra que Masterchef Celebrity lograba superar ampliamente cuando ocupaba esa misma franja horaria antes que GH. A esto se suma el descontento de la nueva directiva con las continuas alteraciones del formato sugeridas por el conductor y la producción.

Aunque la conclusión estaba planeada para el cierre de agosto o inicios de septiembre, el calendario se modificó. Yanina Latorre detalló en SQP, tras consultar a una autoridad directa de la empresa, que "Telefe tenía pensado terminar Gran Hermano a fines de agosto pero ahora evalúan adelantar el final, terminarlo en julio y meter de nuevo Masterchef Celebrity".

Con este anuncio, se ratifica que el sucesor en la grilla no será Popstars, sino el reality culinario encabezado por Wanda Nara, el cual contará nuevamente con la participación de figuras famosas.