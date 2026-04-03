La histórica conductora de Pasión de sábado y panelista de Intrusos, Marcela Baños, confirmó su separación definitiva de Pablo tras haber compartido las últimas dos décadas de su vida. El fin de la relación se produjo en junio del año pasado, momento en el cual la comunicadora abandonó la casa que compartían en Vicente López para instalarse en su departamento de Palermo junto a sus perros adoptados, China y Russell.

Sobre los motivos que desencadenaron la ruptura, Baños aclaró que no hubo una infidelidad ni nada raro, simplemente se desgastó el vínculo. Según sus palabras, entraron en una época en la que no coincidían y, aunque la recontra remaron, no pudieron salvarlo porque sentían que se les había ido de las manos. La conductora confesó que fue difícil y que los primeros meses fueron duros porque lo amó un montón, pero reconoció que fue una decisión mutua porque la vida es una sola y hay que vivirla.

Respecto a la posibilidad de una reconciliación, la conductora de La Cumbiera fue tajante al explicar que hoy ya no cree que sea posible debido al proceso que implica desarmar una relación tan larga. Además, reveló que mantienen un contacto cero estricto como medida de sanación. Al respecto, Baños explicó que no se hablan nada porque si no, una relación tan larga no la cortás más. Según detalló, prefirieron evitar los encuentros casuales porque en esos casos te empezás a ver, terminás teniendo intimidad porque es lo que te vincula de alguna manera cuando estás lejos, el cuerpo es lo que más se extraña, se convierte en una cosa explosiva y nosotros preferimos cortar y no caer en eso.

Actualmente, Marcela está enfocada plenamente en su carrera profesional, que incluye ocho horas de aire los sábados y múltiples eventos nocturnos. Sobre su presente sentimental, tras nueve meses de soltería, aseguró que no sabe si está preparada para conocer a alguien nuevo. No estoy en búsqueda ni en la vidriera, afirmó, remarcando que sus salidas nocturnas actuales son exclusivamente por motivos laborales y no por diversión. Aunque admitió que le hubiera encantado que él fuese para siempre, concluyó que no piensa quedarse aferrada a esa idea.