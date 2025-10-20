El Gobierno nacional se prepara para introducir cambios en el Gabinete tras las elecciones legislativas del próximo domingo. Para el presidente Javier Milei, el proceso electoral no solo servirá como termómetro político del respaldo a La Libertad Avanza (LLA) en todo el país, sino también como punto de partida para una reorganización del equipo ministerial.

Según confirmó el propio jefe de Estado, habrá modificaciones en el esquema actual a partir de las bajas ya definidas de Patricia Bullrich, Luis Petri y Manuel Adorni. Los tres funcionarios dejarán sus cargos para incorporarse al Congreso Nacional y a la Legislatura porteña, en cumplimiento de sus mandatos electivos. “El lunes o el martes de la semana próxima puede haber cambios”, anticipó una fuente del Gobierno.

Uno de los nombres que suena con más fuerza en esta etapa de redefiniciones es el de Santiago Caputo, asesor presidencial y figura clave del círculo íntimo de Milei. El mandatario aseguró que Caputo podría “tener un rol central” en el nuevo esquema de trabajo, lo que implicaría un paso hacia un cargo institucional dentro del Ejecutivo. Sin embargo, allegados al asesor aclararon que no estaría interesado en asumir un puesto formal, salvo que el propio Milei se lo solicite expresamente.

En paralelo, el oficialismo evalúa la posibilidad de incorporar dirigentes del PRO al Gobierno libertario. El Presidente no descartó la idea y sostuvo que “no fue un pedido de Mauricio Macri”, aunque remarcó la importancia de sumar “personas superexperimentadas” a la gestión. Entre los nombres que se mencionan figuran Javier Iguacel, exministro de Energía, y Guillermo Dietrich, quien encabezó la cartera de Transporte entre 2015 y 2019.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada explicaron que Iguacel es bien visto por un sector del gabinete y fue considerado en conversaciones preliminares con colaboradores de Milei. En cambio, en el caso de Dietrich, algunos funcionarios dudan de su interés en sumarse a una gestión que “no impulsa obra pública”.

Otra de las áreas bajo observación es la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, habría manifestado incomodidad tras los cuestionamientos internos de la agrupación Las Fuerzas del Cielo luego del encuentro entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. “No estaría del todo bien después de lo que pasó. Pero por ahora no hay nada confirmado”, deslizaron en el entorno presidencial.

La tensión se hizo visible luego de un posteo del influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”, quien responsabilizó a Werthein por las declaraciones de Trump condicionando la ayuda económica de Estados Unidos a un triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones.

Mientras se delinean los futuros movimientos en el Gabinete, en el oficialismo prevalece el optimismo. Dirigentes libertarios sostienen que, “pase lo que pase”, la elección será considerada exitosa, bajo el argumento de que el bloque oficialista alcanzará el tercio necesario en el Congreso para frenar proyectos opositores.