El Gobierno nacional apura el proceso de privatización de AySA, la empresa estatal que presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con la intención de formalizar los últimos detalles antes de abril de 2026 y lanzar el correspondiente pliego licitatorio para la venta de acciones.

Fuentes oficiales indicaron que la idea es que el pliego para ofrecer a privados el paquete accionario de AySA se publique en el Boletín Oficial en febrero o marzo, marcando un paso clave en la transferencia del 90 % de las acciones que posee el Estado nacional a inversores privados. Para que un oferente sea mayoritario, deberá adquirir al menos el 51 % del capital social de la compañía.

El proceso forma parte de lo que el oficialismo contempla dentro de la Ley Bases (Ley 27.742), que incluyó a AySA entre las empresas estatales sujetas a privatización junto a otras firmas públicas. En este marco, se aprobó un Plan de Acción de Transición 2024-2026 con el objetivo de dejar la empresa “en óptimas condiciones” para futuros dueños.

Se espera que el pliego licitatorio permita la participación de empresas con experiencia en servicios públicos; entre los posibles interesados que suenan, según fuentes consultadas, figuran el Grupo Roggio y compañías brasileñas como Sabesp y Río+Saneamento.

Una vez concretada la privatización, organismos como el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación seguirán ejerciendo el control sobre tarifas, calidad del servicio y cumplimiento de inversiones por parte del nuevo operador privado.

La iniciativa se enmarca en una política más amplia de privatizaciones impulsada por el Gobierno, que también incluye la transferencia de otras empresas públicas como Intercargo, Belgrano Cargas y Corredores Viales.