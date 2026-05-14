El presidente Javier Milei celebró este jueves la desaceleración de la inflación registrada en abril y sostuvo que la economía argentina atraviesa un “retorno a la normalidad”, luego de que el Indec difundiera un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,6%.

El dato marcó la primera desaceleración luego de diez meses consecutivos sin bajas en la inflación mensual y representó el registro más bajo de los últimos cinco meses.

A través de sus redes sociales, Milei destacó que “la inflación retoma el sendero decreciente” y vinculó la baja del índice con las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió al dato y señaló que la inflación núcleo fue del 2,3%, mientras que los precios regulados subieron 4,7% y los estacionales no registraron variaciones.

Según explicó el funcionario, excluyendo el período de pandemia de 2020, el indicador de abril fue el más bajo para ese mes desde el inicio de la serie estadística en 2017.

El Gobierno nacional destacó además que la desaceleración se produjo en un contexto de estabilización de algunos precios clave y menor presión en rubros como alimentos y bebidas.

Desde La Libertad Avanza también celebraron el dato oficial, mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcó que la canasta básica alimentaria tuvo una variación del 1,1%, la más baja desde agosto de 2025.

A pesar de la desaceleración mensual, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre ya alcanzó el 12,3%, superando la meta anual del 10,1% prevista en el Presupuesto 2026 elaborado por el Ministerio de Economía.

El impacto de la inflación también tendrá efecto sobre el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde junio, los boletos de colectivos y trenes volverán a aumentar bajo el sistema de actualización automática basado en el IPC más un adicional de dos puntos porcentuales.

Con este mecanismo, el boleto mínimo de colectivos en territorio porteño pasará a costar cerca de $790, mientras que en la provincia de Buenos Aires superará los $960 en algunos trayectos.