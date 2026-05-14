Mario Josué Ríos, alias “Judas”, continuará detenido en el Penal de Chimbas luego de que la Justicia le dictara ocho meses de prisión preventiva, acusado de asesinar a Cristian Castro tras atacarlo con un ladrillazo en el barrio Alameda, en Rawson.

La jueza de Garantías Gloria Chicón dictó ocho meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial por el homicidio. La decisión fue tomada al considerar que el imputado podría entorpecer la causa o intentar fugarse, debido a que conoce a varios testigos del hecho.

Durante la audiencia, el fiscal Francisco Pizarro presentó distintas pruebas contra Ríos, entre ellas registros de cámaras de seguridad y testimonios que lo ubicarían en la escena del ataque.

Según la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de abril en el interior del barrio Alameda. En ese momento, Ríos escapaba de personal policial que intentaba detenerlo por un pedido de captura vigente.

En medio de la huida, ingresó violentamente a una vivienda y comenzó una agresión contra Braian Castro. Luego intervino Cristian Castro, quien se movilizaba con muletas tras una operación reciente, y recibió un fuerte golpe en la cabeza con un ladrillo.

La víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde permaneció internada en grave estado durante nueve días. Finalmente falleció el 27 de abril a causa de las lesiones sufridas.

La autopsia incorporada a la causa determinó que Cristian Castro sufrió un traumatismo severo de cráneo. También se detectó una infección de meningitis, aspecto que fue mencionado por la defensa oficial durante la audiencia.

La fiscalía sostuvo además que uno de los videos incorporados al expediente muestra parte de la secuencia del ataque, tanto dentro de la vivienda como en el exterior del domicilio.

Ríos ya se encontraba detenido y alojado en el Penal de Chimbas por una condena previa vinculada a delitos contra la propiedad. Según trascendió en la audiencia, posee al menos cuatro condenas anteriores.