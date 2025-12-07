Los tres equipos técnicos del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Desregulación avanzan en la redacción final del proyecto de reforma laboral. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es concluir la iniciativa durante el fin de semana largo para que esté disponible este martes 9 de diciembre.

El Gobierno prevé enviar el texto al Congreso dentro del período de sesiones extraordinarias, que se extenderá del 10 al 30 de diciembre. En las últimas horas trascendió un borrador preliminar, aunque no corresponde a la versión final. Todavía quedan puntos por definir, entre ellos si el esquema de blanqueo laboral tendrá costo cero para el empleador o incluirá reducciones específicas.

Mientras se acelera el proceso técnico, distintas entidades empresarias comienzan a analizar posibles impactos de la reforma. Aunque aún no recibieron documentación oficial, algunas cámaras convocaron a abogados laboralistas para comprender los alcances del proyecto y evaluar escenarios. La principal inquietud radica en la eventual conflictividad sindical en un contexto de caída de actividad y dificultades para las pymes.

Según la Unión Industrial Argentina, este año se registró un incremento en las empresas que evalúan suspensiones o cambios de horarios, y se prevé que varias firmas utilicen los meses de verano para realizar paradas técnicas. Representantes del sector advierten que la situación económica limita la capacidad de afrontar nuevos conflictos.

Entre los aportes del sector privado, Fabián Castillo, de la Federación de Comercio de Buenos Aires (Fecoba), planteó la importancia de que la reforma incluya un capítulo de formación profesional con herramientas estatales para actualizar la mano de obra. Por su parte, la Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores (UNEPP) sostuvo que una reforma laboral permitiría mejorar la generación de empleo a igual nivel de actividad y señaló la necesidad de reducir cargas y simplificar procesos.

Aspectos que trascendieron del borrador

Algunos puntos tentativos del proyecto incluyen:

La vinculación entre remuneración y productividad, con posibilidad de incorporar bonos e incentivos en actividades de bienes transables.

La creación de Fondos de Asistencia Laboral, con un aporte empresarial del 3% de la masa salarial.

La habilitación parcial del pago del salario en especie, como tickets de compra, y la posibilidad de realizar pagos en dólares.

Esquemas de mayor flexibilidad en la jornada laboral para adecuarse a los ritmos de producción.

La opción de fraccionar vacaciones en períodos de hasta siete días, con la obligación de otorgarlas al menos una vez cada tres años durante el verano.

El Gobierno continuará evaluando el texto junto a los organismos técnicos y lo presentará para su análisis legislativo una vez finalizada la versión definitiva.