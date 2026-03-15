El Gobierno nacional prepara un paquete de reformas económicas que apunta a introducir cambios en los mercados inmobiliario, de capitales y de seguros. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que el oficialismo busca impulsar durante este año en el Congreso.

Según trascendió, el plan está siendo elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. El objetivo principal es reducir restricciones regulatorias, ampliar la competencia entre actores del mercado y facilitar el acceso a financiamiento privado para distintos sectores de la economía.

Entre las medidas que analiza el Ejecutivo se encuentran modificaciones en el sistema de seguros para extender su alcance a más actividades productivas. Además, el paquete incluirá cambios vinculados al mercado inmobiliario y a instrumentos del mercado de capitales, con el propósito de agilizar las operaciones económicas y generar nuevas fuentes de inversión.

El enfoque general de estas reformas sigue los lineamientos de desregulación económica que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de la gestión. En la Casa Rosada sostienen que la intención es eliminar trabas regulatorias y promover un mayor dinamismo del sector privado.

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Mientras se ultiman los detalles del paquete, el oficialismo mantiene discusiones técnicas internas y consultas con actores del sistema financiero y empresarial. Una vez finalizado el borrador, el proyecto deberá ser presentado formalmente en el Congreso para iniciar su tratamiento legislativo.