El Relevamiento Industrial Manufacturero, llevado adelante en forma conjunta por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas —dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda— y la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se prepara para iniciar su segunda edición.

Al igual que el año pasado, este operativo estadístico se dirige a personas humanas, jurídicas y sucesiones indivisas de la provincia de San Juan que desarrollan actividades industriales dentro del territorio provincial. El año de referencia del estudio será 2024.

Publicidad

El objetivo del relevamiento es medir variables clave que caracterizan el desempeño del sector, tales como ventas, empleo e insumos, entre otros indicadores que permiten comprender la dinámica productiva local.

La muestra de empresas a encuestar se conforma a partir de la base del primer relevamiento, garantizando una representatividad equilibrada de todos los departamentos de la provincia. Toda la información recolectada está protegida por la Ley de Secreto Estadístico N.º 17.622, que asegura la confidencialidad y anonimato de los datos brindados durante su tratamiento y publicación.

Publicidad

Las salidas a campo se iniciaron este miércoles 5 de noviembre, con una duración estimada de 45 días corridos. Las empresas seleccionadas serán previamente notificadas por correo electrónico.

Para más información sobre las preguntas, el equipo a cargo o los contactos disponibles, se puede consultar el sitio oficial: https://relevamientoindustrial.sanjuan.gob.ar/