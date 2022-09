El próximo miércoles se concretará la reunión de revisión paritaria que se acordó en mayo pasado entre el Gobierno y los gremios estatales. La temática no será sorpresiva porque se sabe de antemano que los representantes gremiales buscarán que los salarios no pierdan con la inflación, pero lo distintivo es que desde el Gobierno no descartan el retorno de la cláusula gatillo. La herramienta de actualización salarial automática, que se utilizó en la provincia en el 2018, se posiciona como una de las alternativas para que todas las partes queden satisfechas en un contexto inflacionario como el que se vive en el país.

La propia ministra de Hacienda, Marisa López, fue la que expuso la posibilidad a DIARIO HUARPE luego de afirmar que “vamos a escuchar las propuestas que tienen los representantes sindicales y sabemos que UPCN está impulsando la inclusión de la cláusula gatillo en esta reunión de revisión paritaria que se acordó en mayo de este año”.

Publicidad

La introducción de esta herramienta se da porque los sindicalistas llegarán a la reunión con la difícil dicotomía de buscar un aumento acorde a la inflación, que se estima a fin de año supere el 90%, pero sabiendo también que el 65% de suba ya acordado en los sueldos de los estatales locales aún supera el aumento de precios acumulado en lo que va del año.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Y lo descrito anteriormente también es información que maneja el propio Gobierno. Por esta particularidad es que la alternativa de la cláusula gatillo se posiciona en la negociación, ya que de esta manera se logra el principio de que los salarios no se licuen por la inflación y evitar el trámite engorroso y poco práctico de reunirse mensualmente en paritarias para defender los intereses de sus representados.

Vale recordar que la cláusula gatillo fue la solución en la negociación en otro año de alta inflación como fue 2018, en plena gestión de Mauricio Macri. En esa oportunidad se actualizaron los salarios mensualmente con el porcentaje de inflación que afectaba al cálculo en el momento en que se liquidaban los sueldos.

Que pedirán los gremios

Los representantes sindicales de los empleados estales ya adelantaron en este diario que se sentarán el 14 de septiembre con la premisa de obtener un 35% de aumento salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

Publicidad

Los representantes de UPCN, ATSA, Asprosa, AMET, UDAP y UDA coincidieron en que el 2022 deberá cerrar con aumentos salariales que toquen el 100%, siendo la manera de amortiguar la alta inflación con la que finalizará el año en el país.