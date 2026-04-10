Frente a la presión global por disminuir la contaminación en el transporte, un estudio científico propone la tecnología de emulsión agua-diésel, conocida como WiDE, como una alternativa para los motores actuales.

Este sistema utiliza compuestos químicos llamados surfactantes para mezclar el combustible con gotas diminutas de agua, manteniendo la solución estable durante varias semanas. El proceso clave ocurre dentro del motor, donde las altas temperaturas transforman el agua en vapor de manera súbita, generando microexplosiones que fragmentan el combustible en partículas más finas para lograr una combustión homogénea.

Los datos de la investigación indican que esta técnica permite reducir hasta un 67% las emisiones de óxidos de nitrógeno y un 68% las partículas de hollín. En términos generales, el uso de esta mezcla representa una baja de hasta el 60% de las emisiones totales en comparación con el diésel convencional.

Además de mitigar la formación de agentes contaminantes al reducir la temperatura máxima de combustión, el sistema podría optimizar la eficiencia térmica para aprovechar mejor cada gota de energía disponible.

La principal ventaja de este desarrollo es que no requiere modificaciones importantes en el diseño de los motores diésel que circulan actualmente, lo que la posiciona como una herramienta de bajo costo frente a la electrificación.

Aunque el proyecto se encuentra en etapa experimental y presenta desafíos sobre la durabilidad de los componentes internos por posible corrosión, se perfila como una solución intermedia para el transporte pesado y la maquinaria industrial bajo regulaciones estrictas. Los ensayos realizados en laboratorios aún deben ser validados en condiciones de uso real para confirmar la estabilidad de la mezcla.