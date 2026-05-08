El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió este viernes en Casa de Gobierno al presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, en el marco de una agenda vinculada al desarrollo productivo e industrial de la provincia.

Del encuentro también participaron referentes industriales locales, además del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

Durante la reunión, las autoridades analizaron temas relacionados con la industria, la infraestructura, la energía, la educación y las oportunidades de crecimiento vinculadas a la actividad minera y al desarrollo económico provincial.

Rappallini destacó el potencial de San Juan para consolidarse como un polo estratégico de producción y desarrollo industrial, impulsado por proyectos vinculados a la minería y a la articulación entre el sector público y privado.

“Con el gobernador hablamos sobre todos los temas vinculados a la realidad productiva: industria, infraestructura, energía, educación, transferencia tecnológica y las oportunidades de crecimiento para San Juan”, expresó el titular de la UIA.

Además, sostuvo que observa a un gobierno provincial enfocado en generar condiciones para el crecimiento económico y la competitividad.

En relación con el contexto económico nacional, Rappallini afirmó que Argentina atraviesa una etapa de transición hacia un modelo con mayor protagonismo de la inversión privada y menor inflación. “Todavía falta fortalecer el crédito y esperamos una mayor llegada de inversiones, pero se está trabajando para lograr una reactivación que permita que más empresas formen parte de esta nueva etapa”, señaló.

Sobre la provincia, el presidente de la UIA manifestó: “San Juan es maravilloso. Hoy me pone muy feliz ver todos los proyectos que tiene la provincia y la enorme proyección de crecimiento que se percibe”.

La reunión se desarrolló en un contexto de fuerte expectativa por el avance de proyectos mineros y el impacto que podrían generar en la cadena de valor industrial y productiva de San Juan.