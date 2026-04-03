Las ventas de autos tuvieron una leve recuperación en marzo, con un crecimiento después de la caída que mostraron en febrero, consecuencia de un mercado con más incertidumbre.

En este contexto, quienes empiezan a mostrar una tendencia cada vez más positiva son los patentamientos de autos eléctricos, un segmento que todavía tiene mucho camino por recorrer en la Argentina, pero que va ganando adeptos gracias a la aparición de nuevas marcas y modelos más económicos.

El Dolphin Mini es el auto más vendido de BYD en Argentina.

Si se comparan los primeros tres meses del año con el mismo período del año pasado, se observa un incremento en los patentamientos de 874%, ya que las ventas pasaron de 166 unidades a 1.617.

Tomando solo marzo como referencia, se habían vendido 52 autos en 2025, y este mes que pasó fueron más de 500 las unidades patentadas.

El Easy 03 de JMEV es uno de los más baratos para comprar, por 18.000 dólares.

Los autos eléctricos más vendidos

Por modelos, los autos más patentados dentro del segmento de los puramente eléctrico, el último mes se registraron varios modelos de distintos segmentos.

En el top ten informado por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina aparecen los siguientes:

BYD Dolphin Mini: 324 en marzo, 838 acumulados en el año.

BYD Yuan Pro: 69 en marzo, 377 acumulados en el año.

Chevrolet Spark: 40 en marzo, 105 acumulados en el año.

JMEV Easy 3: 28 en marzo, 71 acumulados en el año.

BAIC EU5: 12 en marzo, 33 acumulados en el año.

Geely EX5: 11en marzo 29 acumulados en el año.

Renault Kangoo: 8 en marzo, 47 acumulados en el año.

Great Wall Ora 03: 8 en marzo, 21 acumulados en el año.

Volvo EX30: 6 en marzo, 24 acumulados en el año.

Peugeot E-2008: 5 en marzo, 5 acumulados en el año.

El Volvo EX30 es el único en el top ten de eléctricos más vendidos de una marca de alta gama.

Por marcas, BYD, Chevrolet y JMEV forman el podio de las más vendidas en marzo, seguidas por Baic, Geely, Renault, Gret Wall, Volvo, Coradir y Peugeot.

Muchas compañías empezaron hace pocos meses a operar en el país, por eso no pueden compararse sus ventas con otros períodos. Entre las que tienen más tiempo, Baic y DFSK, son las que más crecen en ventas.

Por otro lado, Renault, Coradir, Mercedes Benz y BMW son las que más caen en el primer trimestre comparado con el mismo período del año pasado, por encima del 50 %.