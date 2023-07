El joven enfermero que apostó a su propio proyecto

Emprender no es una tarea fácil y supone ciertos riesgos, aunque el capital invertido termina concretando sueños. Antonio Jimenes tiene 25 años y es dueño del negocio Cuyo Sneakers dedicado a la venta de ropa de estilo americano y urbano. Si bien tenía un trabajo estable de enfermero, decidió dejar esta labor para centrarse 100% en su propio proyecto.

Jiemenes contó a DIARIO HUARPE que todo surgió cuando se compró un par de zapatillas y tuvo la idea de venderlas en redes sociales. “Compré un par de calzados que eran para mí, y se me ocurrió ofrecerlos en Facebook y lo vendí en 24 horas. Arranqué con muy poca inversión y la gente se iba enterando en la web. Más adelante, mi primo, que tenía un local en el centro, me brindó un espacio para abrir un shop room”, dijo.

Cuyo Sneakers cuenta con un amplio espacio de ventas. Foto: DIARIO HUARPE.

La comercialización de sus productos obtuvo tanto éxito que vio la necesidad de tener su propio negocio. Así, en agosto del 2022 inauguró un local en avenida Libertador entre Rioja y calle Tucumán. En esa época, Antonio trabajaba de enfermero en una empresa y renunció a su actividad para abocarse a su emprendimiento. “Invertí más y decidí renunciar para dedicarme 100% a esto”, manifestó.

“No estaba seguro, pero siempre tenía una pasión por hacer negocios y veía que no me conformaba mi trabajo. Fue como saltar al vacío, pero se fueron dando los resultados y tomé las decisiones correctas” continuó. No obstante, sigue estudiando medicina en La Rioja debido a que lo considera como otra de sus metas personales. Cabe destacar que Jimenes es licenciado en enfermería y, por eso, quiere continuar perfeccionándose en el área sanitaria.

En el local se pueden hallar las clásicas chaquetas americanas. Foto: DIARIO HUARPE.

Este año inició un nuevo recorrido en su trayectoria de empresario y fundó su segundo comercio. Se trata de la firma Cuyo Sneakers dedicada a la venta de indumentaria urbana y americana. “Siempre me nutrí mucho de ver deportes extranjeros como la NBA, béisbol y la NFL. Notaba que en San Juan no se le daba importancia a eso, pero si había gente que le interesaba y le gustaba”, comentó Antonio.

En el sitio pueden encontrarse chaquetas estilo norteamericano, zapatillas de modelos utilizados por famosos como Michael Jordan o el cantante Bad Bunny, musculosas de equipos de básquet de la NBA, entre otros. “Hay muchos modelos icónicos de zapatillas que al vestirlas una celebridad le termina dando un significado especial”, señaló.

Hay una interesante variedad de productos estilo urbano. Foto: DIARIO HUARPE.

Ahora Antonio comenzará un nuevo proyecto destinado a inversionistas y pretende compartir su experiencia con la sociedad para fomentar el emprendedurismo.

Dato

Cuyo Sneakers está ubicado en la esquina de calle Mendoza y San Luis, departamento Capital. Sus horarios de atencion son de lunes a sábados de 9:30 a 13:30 y de 17:30 a 21:30 horas.