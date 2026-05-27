Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles en Caucete y tuvo como protagonistas a un automóvil y una unidad de transporte público de la Red Tulum. El hecho ocurrió pasadas las 13 horas sobre Diagonal Sarmiento, a pocos metros de calle San Martín.

Según las primeras informaciones, un Chevrolet Corsa impactó contra la parte trasera de un colectivo de la Línea 3 que se encontraba detenido mientras ascendían pasajeros.

La violencia del choque provocó importantes daños materiales en el frente del vehículo menor, que quedó prácticamente destruido tras la colisión. La escena generó preocupación entre quienes circulaban por la zona céntrica del departamento.

Pese al fuerte impacto, no se registraron heridos de gravedad. El conductor del automóvil fue asistido en el lugar, mientras que los pasajeros que viajaban en el colectivo fueron trasladados a otra unidad para continuar el recorrido.

Tras el siniestro, personal policial y agentes de tránsito trabajaron en la zona para ordenar la circulación vehicular y llevar adelante las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.