La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, mantiene en vilo a la provincia de Córdoba y motivó la activación de la Alerta Sofía a nivel nacional, luego de cuatro días sin novedades sobre su paradero.

La joven fue vista por última vez el sábado 24 de mayo en Córdoba capital. Según reconstruyeron los investigadores, salió de la casa de su madre con la excusa de buscar comida en una rotisería familiar, pero nunca regresó. Más tarde se comprobó que tomó un remís hacia el barrio Cofico, donde habría sido recibida por un hombre de 32 años actualmente detenido.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría pagado el viaje y sería una persona conocida del entorno familiar. Incluso, trascendió que mantendría una relación con la madre de la adolescente y que posee antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

El fiscal de la causa, Raúl Garzón, confirmó que se realizaron numerosos allanamientos y aseguró que existen fuertes sospechas de que no actuó solo. “No me caben dudas de que intervinieron más personas”, sostuvo el funcionario judicial en declaraciones televisivas.

Mientras tanto, la angustia de la familia crece con el paso de las horas. La madre de Agostina pidió públicamente que “le devuelvan” a su hija y denunció demoras iniciales en la investigación. También trascendió que la adolescente había enviado un mensaje de audio a una amiga antes de desaparecer, en el que mencionaba que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su mamá.

La Alerta Sofía fue activada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para ampliar la búsqueda en todo el país y facilitar la recepción de datos que permitan encontrar a la menor. Al momento de desaparecer, Agostina vestía jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas.