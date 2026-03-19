El costo de la construcción en San Juan continúa en niveles elevados y marca el pulso de un sector que no logra recuperar el ritmo de años anteriores. Según datos del sector empresario, el valor del metro cuadrado para una vivienda se ubica en torno a los $1.400.000 a febrero de este año, lo que impacta de manera directa en el acceso a la vivienda y en la planificación de nuevos desarrollos habitacionales.

El presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan, Enrique Velasco, explicó a DIARIO HUARPE que “el costo del metro cuadrado a febrero se encuentra aproximadamente en $1.400.000, lo que refleja el incremento sostenido de los insumos y la mano de obra en el sector”. En ese contexto, una vivienda tipo IPV, que suele tener una superficie promedio de entre 60 y 65 metros cuadrados, implicaría una inversión total estimada de entre $84.000.000 y $91.000.000, dependiendo de las características finales del proyecto.

Velasco agregó que “estos valores condicionan tanto al sector privado como a los programas públicos de vivienda, ya que el financiamiento debe adaptarse a costos cada vez más altos”. De esta manera, el encarecimiento de la construcción se consolida como una de las principales barreras para ampliar la oferta habitacional en la provincia.

Caída en la demanda y menor ritmo de obras

En cuanto a la actividad, el panorama actual muestra una retracción significativa respecto de los años de mayor dinamismo. “En San Juan se están construyendo viviendas financiadas por el gobierno provincial, pero la cantidad es considerablemente menor a la que se registraba cuando existía financiamiento nacional”, indicó Velasco.

En ese sentido, precisó que “hoy estamos aproximadamente en un 70% del nivel de actividad que se alcanzaba en los mejores años”. La falta de aportes desde Nación no solo afecta a la construcción de viviendas, sino también a la ejecución de otras obras públicas clave, lo que repercute en toda la cadena productiva vinculada al sector.

Expectativas por el impulso de la minería

A pesar del contexto actual, desde el sector mantienen expectativas de crecimiento a mediano plazo vinculadas al desarrollo minero en la provincia. “Cuando la actividad minera se dinamice de manera concreta, será necesario avanzar en la construcción de viviendas porque la demanda proyectada no podrá ser cubierta con la oferta actual”, sostuvo el referente empresario.

Sin embargo, aclaró que “por el momento no se están desarrollando barrios específicamente destinados a trabajadores del sector minero, aunque se trata de una necesidad que se vislumbra en el corto plazo”. Esta proyección abre una posible ventana de recuperación para la construcción privada, atada al crecimiento de inversiones en ese rubro.

Preocupación del sector y reclamo por obra pública

En paralelo, Velasco participó de un encuentro de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, donde se analizó la situación a nivel nacional. “El diagnóstico general es que la obra pública es una necesidad real, especialmente en áreas donde el sector privado no invierte porque no hay retorno económico, como viviendas sociales, escuelas, hospitales o rutas”, afirmó.

El dirigente remarcó además que “el estado de las empresas constructoras en muchas provincias es alarmante, ya que prácticamente no hay actividad, lo que genera un fuerte desánimo en el sector”. En esa línea, insistió en que “la obra pública es una herramienta fundamental para reactivar la economía y dinamizar el empleo, además de responder a necesidades estructurales de la población”.

Finalmente, desde el sector empresario subrayaron la importancia de reactivar los proyectos paralizados y garantizar continuidad en las políticas de infraestructura, al considerar que se trata de un motor clave para la economía regional y nacional.