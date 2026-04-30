Silvina Escudero atraviesa un momento de cambios profundos tras confirmar el fin de su vínculo sentimental con Federico luego de nueve años de pareja. La noticia generó un gran impacto ya que incluso sus propios compañeros de trabajo se enteraron por televisión.

Al presentarse en el programa Polémica en el Bar, la artista decidió abrirse sobre los motivos que la llevaron a manejar este proceso con tanta reserva y sin ahondar en detalles escabrosos.

Recordando su pasado mediático, ella explicó que "Durante años conté mi vida de punta a punta. Todos sabían con quién salía, a dónde, cuando me peleaba, todo. Cuando conocí a Federico quise guardarme porque no sabía si iba a durar 3 meses o 3 años. Cuando fue pasando el tiempo, entendí que estaba bueno no contar nada".,,

Esta postura de resguardo también estuvo influenciada por la personalidad de su expareja, a quien definió como alguien ajeno al mundo del espectáculo. Ella reconoció que una buena parte de ese silencio es por respeto a su ex y señaló que "Él es bajo perfil. No le gusta. Ni el día de nuestro casamiento quiso salir y el día que me mandó un saludo acá, grabado, que todos se reían porque salía más mi perra que él, fue un acto de amor extremo de su parte". Para Silvina, este hermetismo fue una elección consciente que mantuvo para proteger la intimidad de ambos.

Ante las especulaciones sobre posibles conflictos ocultos, la bailarina fue contundente al asegurar que no hay nada picante detrás de la decisión. Admitió que "No somos una pareja pública pero en serio, no hay nada más. Entiendo que garpa pensar eso pero no. Estamos separados y punto. Ni siquiera es falta de amor, pero eso sólo no alcanza para sostener una pareja de 10 años. Yo cambié un montón en la última década. Este bajo perfil me sirve más". De esta manera, dejó en claro que la ruptura se dio en términos de madurez y transformación personal.