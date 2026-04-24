El hogar Nazario Benavidez atraviesa una etapa de expansión clave que permitirá alojar a más chicos en situación de vulnerabilidad, con instalaciones renovadas y nuevas dependencias pensadas para la contención integral. Así lo confirmó el ministro de Familia y Desarrollo, Carlos Platero, quien destacó que las obras ya avanzan y que el objetivo es mejorar tanto la capacidad como las condiciones de vida de los jóvenes alojados.

Según detalló el funcionario, la ampliación permitirá incrementar la cantidad de plazas disponibles en el establecimiento. “Podemos contener entre 15, 20 y hasta 25 chicos aproximadamente, con espacios preparados para responder ante la demanda”, explicó en rueda de prensa. Esta expansión se da en un contexto donde la necesidad de dispositivos de cuidado crece y requiere respuestas más ágiles por parte del Estado.

El trabajo se realizó en coordinación con otras áreas del Gobierno y con el acompañamiento de la Justicia. “Estamos trabajando de manera articulada, con una relación fluida que nos permite avanzar en soluciones concretas”, señaló Platero, remarcando la importancia del enfoque interinstitucional.

Refacciones y mejoras estructurales

El ministro también hizo foco en el estado en el que encontraron las instalaciones al inicio de la gestión y las intervenciones realizadas. “Cuando asumimos, detectamos que los sectores donde pernoctaban los chicos no contaban con ventanas, carecían de calefacción y presentaban un deterioro significativo en sanitarios y duchas”, indicó.

A partir de ese diagnóstico, se encararon obras de refacción en los espacios habitacionales y se avanzó sobre otros edificios que estaban en desuso. “Había dos dependencias completamente abandonadas, con puertas dañadas y vidrios rotos. A partir de una recorrida junto al gobernador y el ministro de Infraestructura se ejecutaron dos obras importantes que hoy nos permiten contar con nuevos espacios disponibles”, afirmó.

Nuevos servicios y apertura a la comunidad

La ampliación no solo contempla mayor capacidad, sino también una mejora en los servicios que se brindan dentro del predio. “Las nuevas dependencias cuentan con gabinetes psicopedagógicos, consultorios odontológicos y un salón de usos múltiples para fomentar la integración”, explicó Platero.

Además, destacó que el espacio tendrá una mayor apertura hacia la comunidad, con actividades que favorezcan la inclusión social de los chicos. Esta mirada apunta a fortalecer no solo la contención, sino también el desarrollo integral de quienes residen allí.

Recuperación del predio y espacios productivos

Otro de los ejes del trabajo estuvo puesto en la recuperación del predio, que abarca unas 44 hectáreas. “Se incorporó un ingeniero agrimensor para preservar el casco del lugar y recuperar sectores productivos que estaban deteriorados”, señaló el ministro.

En ese sentido, mencionó la recuperación de la quinta de membrillos. “Logramos recuperar cerca del 80% de la producción. El resto se había perdido por problemas de riego, ya que la perforación estaba dañada. Se instaló una nueva electrobomba para garantizar el suministro de agua”, precisó.

De esta manera, el Nazario Benavidez no solo amplía su capacidad de alojamiento, sino que también mejora sus condiciones estructurales y suma herramientas para una contención más integral, en un espacio que busca consolidarse como referencia en el abordaje de situaciones de vulnerabilidad infantil y adolescente en San Juan.