Viernes 24 de Abril
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San Juan acelera con la Gran Carrera 2026 y recibe autos clásicos

La Gran Carrera 2026 de autos clásicos llegará este sábado 25 a San Juan, donde finalizará por primera vez. La competencia recorrerá Jáchal, Iglesia y el Autódromo El Zonda. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La Gran Carrera culmina en San Juan tras más de 1.400 kilómetros de recorrido por el país.

San Juan será escenario del tramo final de la Gran Carrera 2026, una competencia de automovilismo de regularidad que reúne autos clásicos y recorre distintos puntos del país.

La prueba comenzó en Salta y culminará este sábado 25 en territorio sanjuanino, tras un recorrido total de más de 1.400 kilómetros y 110 pruebas cronometradas.

El cronograma del día indica que los vehículos partirán a las 8:30 desde Villa Unión, en La Rioja, y avanzarán hacia la provincia con distintas paradas. A las 10:30 está previsto el paso por Cuesta de Huaco, en Jáchal, mientras que a las 11 se realizará una carga obligatoria de combustible en ese departamento.

La provincia será escenario del tramo final de la competencia.

Luego, la competencia continuará en Iglesia, donde a las 12:45 se realizará una nueva largada y a las 13 se llevará a cabo el almuerzo en el Hotel Termas de Pismanta.

Por la tarde, los autos ingresarán al Gran San Juan. A las 16:15 se podrán observar sobre Ruta Nacional 40, a la altura del ingreso al Circuito San Juan Villicum. Posteriormente, cerca de las 16:45, circularán por la lateral de avenida Circunvalación y por avenida Libertador rumbo al oeste.

El Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello será uno de los puntos centrales de la jornada, donde a las 17 se realizará una nueva largada con dos vueltas de regularidad.

El evento reunirá autos clásicos en distintos puntos del país.

El cierre deportivo se concretará a las 18 con el arribo al Hotel Del Bono Park, donde se realizará el check-in de los participantes. Más tarde, a las 21:30, tendrá lugar la cena de cierre y la entrega de premios.

Desde la organización destacaron que la competencia no solo convoca a fanáticos del automovilismo, sino que también genera movimiento en sectores como hotelería y gastronomía.

La edición 2026 marca además un cambio en el recorrido, ya que por primera vez el evento tendrá su final en San Juan, consolidando a la provincia como sede de competencias vinculadas al turismo deportivo.

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