San Juan será escenario del tramo final de la Gran Carrera 2026, una competencia de automovilismo de regularidad que reúne autos clásicos y recorre distintos puntos del país.

La prueba comenzó en Salta y culminará este sábado 25 en territorio sanjuanino, tras un recorrido total de más de 1.400 kilómetros y 110 pruebas cronometradas.

El cronograma del día indica que los vehículos partirán a las 8:30 desde Villa Unión, en La Rioja, y avanzarán hacia la provincia con distintas paradas. A las 10:30 está previsto el paso por Cuesta de Huaco, en Jáchal, mientras que a las 11 se realizará una carga obligatoria de combustible en ese departamento.

La provincia será escenario del tramo final de la competencia.

Luego, la competencia continuará en Iglesia, donde a las 12:45 se realizará una nueva largada y a las 13 se llevará a cabo el almuerzo en el Hotel Termas de Pismanta.

Por la tarde, los autos ingresarán al Gran San Juan. A las 16:15 se podrán observar sobre Ruta Nacional 40, a la altura del ingreso al Circuito San Juan Villicum. Posteriormente, cerca de las 16:45, circularán por la lateral de avenida Circunvalación y por avenida Libertador rumbo al oeste.

El Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello será uno de los puntos centrales de la jornada, donde a las 17 se realizará una nueva largada con dos vueltas de regularidad.

El evento reunirá autos clásicos en distintos puntos del país.

El cierre deportivo se concretará a las 18 con el arribo al Hotel Del Bono Park, donde se realizará el check-in de los participantes. Más tarde, a las 21:30, tendrá lugar la cena de cierre y la entrega de premios.

Desde la organización destacaron que la competencia no solo convoca a fanáticos del automovilismo, sino que también genera movimiento en sectores como hotelería y gastronomía.

La edición 2026 marca además un cambio en el recorrido, ya que por primera vez el evento tendrá su final en San Juan, consolidando a la provincia como sede de competencias vinculadas al turismo deportivo.