Una delegación de representantes diplomáticos europeos acreditados en la Argentina visitó la empresa estatal EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) y recorrió la fábrica de paneles solares ubicada en San Juan, en el marco de una agenda orientada a fortalecer vínculos institucionales y promover la cooperación internacional.

El grupo estuvo encabezado por el embajador de la Unión Europea en el país, Erik Høeg, junto a representantes diplomáticos de Austria, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Hungría y Polonia, entre otros funcionarios.

Embajadores de la UE y funcionarios del Gobierno provincial.

Durante la visita, los diplomáticos se interiorizaron sobre el desarrollo de la energía solar en la provincia, así como sobre la composición de la matriz energética local, considerada entre las más avanzadas del país en materia de energías renovables.

En ese contexto, se expusieron detalles sobre las inversiones realizadas en infraestructura, el crecimiento de los parques solares y el rol de EPSE en la generación de energía limpia. También se brindó información técnica sobre el funcionamiento de la planta de paneles solares.

Las autoridades provinciales presentaron además las políticas públicas impulsadas en el sector energético, con foco en la sostenibilidad, la eficiencia energética y la diversificación de la matriz. Entre los ejes se incluyeron el desarrollo de tecnología aplicada, la generación distribuida y el impacto productivo de estas iniciativas.

Por parte del Gobierno de San Juan participaron el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia; y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento.

En representación de EPSE estuvieron presentes su presidente, Lucas Estrada; el vicepresidente, Gustavo Soria; el director secretario, Adrián Trettel; y el síndico, Matías Garcés, junto a equipos técnicos.

El encuentro formó parte de una agenda institucional orientada a generar instancias de intercambio con actores internacionales y a consolidar la proyección de San Juan en el desarrollo de energías renovables.