Dos adolescentes fueron aprehendidos en Rawson luego de haber intentado concretar un robo en el barrio UTA I y escapar con herramientas y otros elementos sustraídos del interior de un auto. El procedimiento incluyó una persecución policial, secuestro de efectos robados y momentos de tensión cuando vecinos del barrio La Estación arrojaron objetos contra los uniformados durante el operativo.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en el barrio UTA I, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas tomó conocimiento, a través de las comunicaciones internas, que efectivos de Subcomisaría Villa Hipódromo, a bordo del móvil RL 104, perseguían a dos sospechosos que acababan de cometer un ilícito sobre calle Doctor Ortega.

Según la información oficial, los dos jóvenes sustrajeron herramientas y otros objetos del interior de un automóvil perteneciente a una mujer de 33 años. Tras el robo, escaparon hacia el barrio La Estación.

Con las características aportadas por los primeros intervinientes, uno vestido con una remera deportiva roja y blanca a rayas y el otro con una camiseta de Boca Juniors. Personal del Comando Urbano se dirigió a la zona señalada. En inmediaciones de la manzana 19 del barrio La Estación, los efectivos localizaron a los sospechosos y concretaron la aprehensión.

Los acusados fueron identificados y tenían 16 y 17 años, el primero domiciliado en el barrio La Estación, y el otro con domicilio en el barrio La Pampa, en Pocito.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un gato hidráulico, una llave cruz, una llave en forma de X, una llave inglesa, dos parlantes marca Sumishi y una remachadora, elementos que habían sido denunciados como sustraídos y que luego fueron reconocidos por la damnificada.

Fuentes policiales indicaron que el operativo debió ser trasladado a sede de Motorizada N°2 debido a la hostilidad registrada en el sector, donde vecinos comenzaron a arrojar objetos contundentes contra el personal policial mientras se desarrollaba la aprehensión. Esa situación generó momentos de tensión y obligó a reforzar el procedimiento para preservar la integridad de los efectivos y asegurar el traslado de los demorados.

En el operativo intervinieron efectivos de Motorizada N°2, entre ellos el cabo primero Mario Castro y el cabo Jonatan Aguirre.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa, bajo sumario prevencional 28/26, con intervención del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Tras ser informado del hecho, el juez Jorge Rodríguez dispuso que ambos menores fueran entregados a sus progenitores, además de ordenar la confección del acta de procedimiento, recepción de la denuncia, reconocimiento de los efectos secuestrados y restitución de los elementos recuperados a la damnificada.

El caso quedó incorporado a las actuaciones judiciales correspondientes mientras avanzan las medidas procesales dispuestas por el fuero de menores.