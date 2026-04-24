Viernes 24 de Abril
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Sociedad > Cierre de ciclo

Una jujeya festejó su divorcio tras 20 años de matrimonio: “Me siento como reina”

Natalia Cáceres se volvió viral tras celebrar su divorcio junto a amigas. Luego de casi 20 años de matrimonio, compartió su historia en redes sociales y aseguró que el festejo marcó el cierre de una etapa personal.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La mujer celebró el divorcio con sus amigas y familiares. 

Una mujer de la ciudad de Perico se volvió viral en redes sociales luego de celebrar su divorcio con un festejo junto a amigas. Se trata de Natalia Cáceres, quien decidió compartir el momento tras finalizar legalmente una relación que se extendió por casi dos décadas.

Según relató, el festejo tuvo un significado especial, ya que marcó el cierre de una etapa personal. La mujer explicó que estuvo casada durante cerca de 20 años, aunque la separación se había producido tiempo antes.

“Estoy feliz por estar legalmente divorciada”, expresó al referirse al proceso que atravesó. También señaló que el festejo fue una forma de compartir el momento con las personas que la acompañaron durante ese período.

Cáceres indicó que llevaba varios años separada antes de concretar el trámite legal. En ese sentido, explicó que el divorcio representó un paso importante para cerrar el ciclo y avanzar en su vida personal.

La celebración se difundió rápidamente en redes sociales y generó distintas reacciones. Según contó, recibió mensajes positivos y negativos, además de numerosas solicitudes de contacto.

“Lo tomo con humor”, afirmó sobre la repercusión que tuvo su historia en plataformas digitales, donde el video del festejo alcanzó amplia difusión.

La mujer también señaló que este momento le permite proyectar una nueva etapa. Aunque aclaró que no busca iniciar una relación en lo inmediato, destacó la importancia de haber regularizado su situación legal.

“Me siento como una reina, me siento en mi mejor momento”, expresó al resumir cómo vive esta nueva etapa tras el divorcio.

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