Para el público que esperaba ansioso el show de Luciano Pereyra previsto para el 2 de mayo, en el Estadio Aldo Cantoni, deberá prestar atención dado que la productora Power Play, organizadora del recital en la provincia, informó que se modificó la fecha y el lugar del espectáculo.

El cantautor y todo su equipo artístico se trasladará al Teatro del Bicentenario y la función será el domingo 3 de mayo.

Si bien no hay datos precisos sobre los motivos de la modificación del escenario, lo que sí se sabe y para interés de los espectadores que ya tengan adquiridas sus entradas, seguirán teniendo validez para el domingo.

La empresa Ticketek enviará por correo electrónico a los usuarios que hayan realizado la compra digital un nuevo ticket para facilitar el ingreso. Incluso, en caso de no poder asistir a la nueva fecha, está disponible la opción para pedir reembolso de entradas en los mismos puntos donde fueron adquiridos.

Como parte de su nueva gira “Te Sigo Amando”, Luciano iniciará el espectáculo a las 21 hs. El cantautor ofrecerá una puesta en escena renovada con los éxitos que han marcado su extensa trayectoria musical.

Con más de 25 años de carrera y 15 álbumes editados, Pereyra se ha consolidado como uno de los artistas más destacados de la música latina. Su recorrido artístico incluye múltiples distinciones, entre ellas varios Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro del Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy. A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras internacionales de la talla de Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal y Juanes, entre otros.

Este regreso a San Juan es una cita obligada para todos sus seguidores, quienes podrán disfrutar en vivo de su inconfundible voz, su energía y las canciones que han marcado generaciones.

Todavía quedan entradas disponibles para comprar por Ticketek. Al precio de entrada se asigna un recargo por comisión de compra digital.

Las entradas anticipadas en platea central Platinum: $120.000 + $18.000: $138.000.

Platea central Gold: $95.000 + $14.250= $109.250. Palco Bajo oeste y este: $90.000 + $13.500= $103.500. Palco medio general: $50.000 + $7.500= $57.500.

Mientras que, en el día de la función, los valores se modifican de la siguiente manera:

Las entradas anticipadas en platea central Platinum: $140.000 + $21.000: $161.000.

Platea central Gold: $110.000 + $16.500= $126.500. Palco Bajo oeste y este: $105.000 + $15.750= $120.750. Palco medio general: $58.000 + $8.700= $66.700.

Pueden obtenerse con promociones de hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard o American Express. El enlace oficial para la compra se hace clic aquí.