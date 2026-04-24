Un procedimiento realizado por personal policial en Rawson terminó con el secuestro de marihuana, la intervención de la Unidad Fiscal Federal San Juan y la apertura de un expediente contravencional contra un joven de 24 años que, además, quedó alojado en Comisaría 3°.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.20 de este jueves, cuando personal de Cobra 24, a cargo de la cabo Melina Olivares, con colaboración de efectivos de Cobra 09 y Cobra 10, entrevistaron a un hombre que llamó la atención por su actitud nerviosa al advertir la presencia policial.

Según informaron fuentes policiales, durante la identificación el sujeto se presentó como Alessandro Martín Colman, de 24 años, domiciliado en Rawson. En el marco del procedimiento, los uniformados le solicitaron exhibir sus pertenencias y detectaron que llevaba un envoltorio de color azul que contenía cinco envoltorios con sustancia vegetal verde amarronada con fuerte olor característico.

Además, durante la requisa secuestraron una balanza tipo billetera de precisión, dos filtros de tabaco, una billetera color naranja con 36.100 pesos en efectivo y un cargador de celular.

De acuerdo a la información oficial, durante el procedimiento el hombre también se ofuscó y profirió insultos hacia el personal interviniente, situación que derivó en actuaciones paralelas por infracciones contravencionales.

Ante el hallazgo de la sustancia sospechosa, se dio intervención a personal de Drogas Ilegales. Hasta el lugar llegaron la cabo primero Carolina Páez y el agente Juan Citolla, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes y confirmaron resultado positivo para marihuana.

Las tareas específicas determinaron además un pesaje total de siete gramos de cannabis, por lo que los efectivos mantuvieron comunicación telefónica con la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, de la Unidad Fiscal Federal San Juan.

Tras ser interiorizada del caso, la funcionaria dispuso el secuestro exclusivo de la sustancia y el inicio del legajo federal 199/26, sin otras medidas restrictivas en ese fuero respecto del resto de los elementos hallados.

En paralelo, el joven quedó alojado en Comisaría 3ra vinculado al expediente contravencional 1244/26 por presunta infracción a los artículos 100, 113, 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del Primer Juzgado de Faltas. La recepción del detenido en dependencia policial quedó a cargo de la oficial ayudante Yesica Saavedra.

El procedimiento quedó incorporado a las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes, mientras avanzan las medidas previstas tanto en el ámbito federal como en sede contravencional.