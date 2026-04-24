La Selección Argentina de Futsal para Sordos, conocida como "Los Jabalíes", ya se encuentra en la cuenta regresiva para el Torneo Panamericano que se disputará en San Juan del 2 al 8 de mayo. Sin embargo, la preparación deportiva se ve empañada por una urgencia económica crítica: el equipo no cuenta con los fondos para costear la comida de las 30 personas que integran la delegación. Argentina, que ocupa el octavo puesto en el ranking mundial, se juega en este certamen la clasificación a los Juegos Olímpicos de Austria 2027 y al Mundial de Birmingham 2028.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el entrenador Pablo Artesi explicó que, aunque el Ministerio de Deporte, Turismo y Cultura de San Juan les ha brindado el alojamiento en el SEC, el Estadio Aldo Cantoni y los traslados internos, en tanto que la alimentación quedó fuera del presupuesto.

"No tenemos la comida para los chicos. Conseguimos a alguien que por $9.000.000 nos cubre las 11 cenas y almuerzos por todos los días, pero no tenemos los fondos", lamentó el técnico, detallando que actualmente solo cuentan con $600.000 recaudados.

La encrucijada económica y el riesgo de quedar fuera

La situación es de extrema urgencia dado que el equipo tiene previsto llegar a la provincia el próximo 29 de abril. De no participar en este Panamericano, el seleccionado quedaría inhabilitado para competir oficialmente por los próximos tres años. "Sin comida no puedo viajar. Por más que tenga todo armado, televisaciones. Ya estamos medio en una encrucijada", confesó Artesi sobre el riesgo de perder la oportunidad de representar al país pese al esfuerzo de gestión que vienen realizando.

La selección cuenta por primera vez con una convocatoria verdaderamente federal, incluyendo a los sanjuaninos Jonathan Castillo y Axel Varela entre los 14 seleccionados, además de Isalmo Bazaña como ayudante de campo. "Nos pusimos la causa al hombro para darle más a los chicos. Todos los que trabajamos de esto somos ad honorem", remarcó el entrenador, quien junto a su cuerpo técnico autogestiona desde la indumentaria hasta el análisis de video.

La situación es de extrema urgencia dado que el equipo tiene previsto llegar a la provincia el próximo 29 de abril. (Gentileza)

Un hecho inédito: televisación en vivo por DeporTV

Pese a las dificultades, el torneo marcará un hito para el deporte adaptado: por primera vez en la historia, la competencia de la comunidad sorda será televisada en vivo por una señal nacional. "Se consiguió por medio de DeporTV televisarlo en vivo en el horario prime para que le sirva tanto a todos los sponsors como a la gente que pueda asistir a la cancha y se hizo un evento histórico", destacó Artesi.

Esta visibilidad representa una oportunidad única para el sector privado sanjuanino y nacional. El cuerpo técnico ofrece estampar el logo de las empresas patrocinadoras en el pecho de la camiseta oficial, un espacio que tendrá exposición directa en televisión y streaming, además de menciones en los grafismos durante las transmisiones y notas periodísticas.

"A quien ponga el dinero o la marca, obviamente quiere que le estampemos en la camiseta, que es lo que más se va a ver, y aparte le damos visibilidad hasta fin de año", aseguró el DT.

“Es la primera vez que se televisa el futsal para sordos. Siempre se visibilizaron otras disciplinas, pero no esta”, destacó Artesi. (Gentileza)

Cómo colaborar y sumarse como sponsor

El tiempo apremia, ya que la logística de estampado de indumentaria y el envío de materiales para la televisión requieren definiciones inmediatas. "Yo necesito como máximo el domingo esto arreglado, porque también le tengo que pasar a la gente de la televisión el logo de la empresa para que lo pongan en el grafo en vivo", urgió Artesi. Además del sponsoreo, proponen acciones de responsabilidad social como talleres de Lengua de Señas para los empleados de las empresas que colaboren.

El entrenador aclaró que, para transparencia del proceso, el dinero puede ser abonado directamente al proveedor de alimentos en San Juan: "No estamos acá queriendo hacer un negocio de esto, sino hoy queremos simplemente que los chicos puedan comer".

Dato

Para quienes deseen realizar donaciones particulares, la campaña se mueve activamente en redes sociales bajo el usuario de Instagram @jabaliesfutsal. Aquellas empresas o particulares interesados en sumarse a la propuesta publicitaria pueden contactarse directamente con Pablo Artesi al teléfono 114 408 24 26. Para quienes deseen colaborar, se habilitó un alias para donaciones: JABALIESSANJUAN, a nombre de la Asociación Civil Gianna, entidad que trabaja en el acompañamiento a personas con discapacidad.