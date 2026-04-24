Con el fin de mejorar la calidad de servicio y reforzar el sistema eléctrico en Valle Fértil, la Municipalidad firmó un convenio con la empresa Naturgy San Juan para que en Usno se construya una nueva Estación Transformadora Rural.

Este acuerdo consiste en un comodato de un inmueble que permitirá el emplazamiento de infraestructura que permitirá aumentar la estabilidad del suministro eléctrico en la zona y a la vez posibilitar el crecimiento energético de la región.

La nueva ET Usno operará con un rebaje de 33kV a 13,2kV mediante la instalación de un Transformador de potencia de 5MVA. El proyecto incluye equipamiento moderno, entre los que se destacan:

• Un banco de regulación automático de tensiones.

• Un banco de capacitores.

• Equipos electrónicos reconectadores de 33kV y 13,2kV.

• Telecomando con SCADA Impacto en la comunidad.

La ubicación estratégica de esta nueva estación permitirá abastecer desde un punto muy cercano al centro de carga de la localidad de Usno. Asimismo, funcionará como un sistema de respaldo ante contingencias climáticas que pudieran afectar la red eléctrica que alimenta a San Agustín y la zona de Colonia Los Valencianos.

La infraestructura a desarrollar, posibilitará la instalación de proyectos de energía renovable en la zona; como lo es el proyecto de la primera planta fotovoltaica híbrida.

Con esta firma, Naturgy y el municipio, reafirman su compromiso con la mejora de la red eléctrica, invirtiendo en operación y tecnología para asegurar un servicio más confiable y sostenible para todos los vallistos.

El encuentro contó con la participación del Intendente Departamental Prof. Mario Riveros, el Ingeniero Norberto Patiño, Gerente de Operaciones de Naturgy, el Presidente del H.C.D Jorge Castro, los Concejales Mónica Riveros y Carina Calivar, autoridades de gobierno, autoridades departamentales y público en general.

