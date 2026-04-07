En Corea del Sur se burlan de Wanda Nara y la tildan de aprovechadora

La historia de Wanda Nara cruzó fronteras inesperadas y llegó a Corea del Sur de la mano de Stephanie Soo. La influencer, con millones de seguidores, recreó el Wandagate como si fuera una novela.

El polémico título elegido para el video fue "Jugador de fútbol crece idolatrando a una estrella deportiva, se une a su equipo y luego se roba a su esposa e hijos". En el relato, Soo describe a la mediática diciendo que "su nombre es Wanda Nara, se ve hermosa. Su superpoder es monetizar sus rupturas. 16 de octubre de 2021. Wanda prendió fuego todo, con siete millones de seguidores en Instagram ella escribe: 'Otra familia más que te cargaste por zorra!'".

La creadora de contenido explicó el impacto de la empresaria en los medios asegurando que "ella dice que es virgen, nadie sabe qué pensar de Wanda y comienza a volverse viral, aparece en los programas y realities más exitosos, sale en todas las revistas todos los días y le pagan".

Además, resaltó su capacidad comercial al afirmar que "Wanda hace negocios, sabe lo que hace y es buena en eso, es una mujer muy inteligente. Quiere ser una mujer de negocios pero es muy emocional, es muy fiel a sí misma". El video, presentado con estética de K-drama, cierra con una reflexión sobre su autonomía al decir que "ella piensa: 'no voy a ser la mujer de un jugador de fútbol'".

Mientras su vida es noticia en Asia, la conductora regresó al país con veinte valijas tras un viaje con Martín Migueles. Al ser consultada sobre el contenido del equipaje, la modelo aclaró que "lo de Turquía no me lo devolvió aún, traje regalos y cosas mías".

Los bultos contenían carteras, ropa y pedidos de sus hijos. Parte de estos objetos están destinados a su casa de Galliate, cerca del Lago de Como, donde realiza remodelaciones para ampliar las habitaciones. Esta propiedad le quedó tras la división de bienes y planea instalarse allí a mitad de año.