El nuevo posteo de Wanda Nara en medio del conflicto con Mauro Icardi

A pesar del convulsionado momento personal y judicial que atraviesa, Wanda Nara dejó en claro que sus hijos siguen siendo su prioridad. Este martes, la empresaria compartió en sus redes sociales una imagen de cuatro de sus cinco hijos listos para iniciar un nuevo ciclo lectivo, acompañada de una dedicatoria cargada de ternura. "Feliz comienzo, amor de mi vida. Son muy valientes, muy unidos y eso me da mucho orgullo. Los amo infinito", escribió en sus historias de Instagram.

La fotografía, que muestra a los niños vestidos con uniforme escolar, fue recibida con cariño por sus seguidores, aunque el contexto en el que fue publicada está lejos de ser apacible. El único ausente en la postal fue Valentino López, quien cursa sus estudios en el colegio del club River Plate, donde también entrena como jugador de las divisiones juveniles. El posteo fue interpretado como una respuesta emocional y simbólica frente a las recientes denuncias de Mauro Icardi.

Continúa el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Y es que el futbolista, con quien Wanda Nara mantiene un conflicto legal, presentó una denuncia en la que la acusa de abandono material y emocional de sus hijas. Según detalló la periodista Angie Balbiani en el programa Puro Show (El Trece), Icardi solicitó ante la Justicia que las menores se trasladen a vivir con él a Turquía, país en el que reside actualmente por razones laborales. Además, aseguró que su expareja no autoriza el contacto con sus hijas.

Lejos de guardar silencio, Wanda respondió con firmeza a través de un duro descargo en sus redes. En él, denunció lo que considera un intento por perjudicarla y desacreditar su rol como madre. “Tenés que ser muy hijo de pu..., sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia”, afirmó tajante. También remarcó que jamás consumió drogas y que la denuncia busca alejarla de sus hijas.

En su publicación, la conductora también reveló que Icardi no estaría cumpliendo con sus obligaciones económicas: “Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la Justicia”. Además, aseguró que sus hijos no desean vivir con él: “Ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte”. Así, en medio del caos mediático y legal, Wanda eligió mostrar a sus hijos como símbolo de fortaleza familiar, reafirmando que su amor por ellos está por encima de cualquier conflicto.