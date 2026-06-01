La pasión por el ciclismo de montaña volvió a adueñarse de los caminos sanjuaninos. Durante la jornada de ayer, se llevó a cabo la Clásica Nikizanga 2026, una de las pruebas con más tradición dentro del calendario provincial de mountain bike, que logró convocar a cientos de competidores en una jornada marcada por el esfuerzo y el paisaje árido local.

Nikizanga convocó a expertos y aficionados en una gran cita.

La competencia, válida por la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino, tuvo como epicentro al Parador Difunta Correa, un punto estratégico que permitió el despliegue de una logística impecable. Organizado por la Asociación Sanjuanina de MTB y con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan, el evento reafirmó el compromiso provincial con el fomento de actividades deportivas al aire libre.

La prueba se dividió en dos recorridos diseñados para integrar a todo tipo de ciclistas. El Circuito Promocional (25 kilómetros) que estuvo enfocado en categorías formativas y aficionados, brindando una puerta de entrada ideal para quienes dan sus primeros pasos en la disciplina, y el Circuito Competitivo (62 kilómetros), un trazado exigente que puso a prueba la resistencia de los atletas de elite, quienes recorrieron los característicos caminos de Nikizanga antes de sellar su llegada en el punto de partida.

Más allá del cronómetro, la Clásica Nikizanga se consolidó nuevamente como un espacio de encuentro social. Familias, deportistas y aficionados se dieron cita en el paraje para compartir una jornada que promovió hábitos saludables y el contacto directo con la naturaleza sanjuanina.

Desde la organización destacaron que cada evento de esta magnitud no solo fortalece el desarrollo deportivo de los atletas locales, sino que funciona como un motor para que más ciudadanos incorporen la actividad física como una herramienta esencial para mejorar su calidad de vida, un pilar fundamental para el crecimiento constante de San Juan.

Los resultados de la Clásica Nikizanga 2026

Nikizanga 2026 by Diario Huarpe