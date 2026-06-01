La inseguridad volvió de manera violenta a golpear a los choferes de aplicaciones, donde en pocas horas se registraron dos violentos ataques bajo distintas modalidades. El hecho más grave dejó a un conductor herido con un arma blanca tras ser emboscado durante un supuesto viaje.

El episodio más grave salió a la luz el pasado fin de semana, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención en la intersección de calles Juan Jufré y España fueron interceptados por la víctima, un hombre de 47 años oriundo de Rawson, quien se encontraba en estado de shock y con una herida sangrante en una de sus manos.

Según relató el damnificado, el hecho sucedido el domingo por la madrugada comenzó cuando aceptó un viaje a través de una aplicación de transporte, cuyo punto de partida estaba en el interior de Villa Las Mercedes, en Pocito. Al llegar al lugar, un sujeto abordó el vehículo simulando ser pasajero, pero rápidamente extrajo un cuchillo y comenzó a amenazarlo de muerte.

En simultáneo, un segundo delincuente apareció desde el exterior del rodado, acorralando al conductor para impedir cualquier intento de fuga. En medio del violento asalto, los atacantes le sustrajeron el teléfono celular personal y de trabajo, y le provocaron un profundo corte en uno de sus dedos antes de darse a la fuga por los pasillos de la villa.

El hecho generó alarma en las fuerzas de seguridad, ya que minutos antes ese mismo día se había registrado otro ataque en el barrio Teresa de Calcuta bajo la modalidad “piraña”. En ese caso, un grupo de sujetos rodeó el vehículo de un chofer de Uber y lo agredió para robarle sus pertenencias.

La rápida intervención policial permitió la detención de uno de los implicados, un adolescente de 17 años con domicilio en Villa San Damián, en Rawson. El procedimiento se realizó alrededor de las 3:30, tras un alerta emitido por la central policial.

De acuerdo al testimonio de la segunda víctima, un conductor de 28 años, el viaje se había iniciado en el barrio Valle Grande con destino al Teresa de Calcuta. Tras finalizar ese traslado, aceptó un nuevo servicio y fue sorprendido por cuatro individuos que actuaron de manera coordinada, lo golpearon y le robaron un teléfono celular Samsung A05 negro.

Con los datos aportados, efectivos del Comando Sur realizaron un rastrillaje por la zona y lograron identificar a un grupo de sospechosos que intentaron darse a la fuga. Tras una breve persecución, interceptaron al menor, quien tenía en su poder el celular denunciado como robado.

Al no poder justificar la procedencia del dispositivo, el adolescente fue vinculado al hecho y puesto a disposición del Segundo Juzgado de Menores. La jueza interviniente dispuso su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde permanece alojado.

Ambos episodios encendieron la preocupación entre los trabajadores del volante, quienes advierten sobre el incremento de hechos violentos y la utilización de aplicaciones de transporte como señuelo para concretar robos.