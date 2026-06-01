El Teatro del Bicentenario presentará nuevamente la reconocida obra "El Brote", una producción multipremiada que ha conquistado escenarios nacionales e internacionales. La propuesta, de la prestigiosa Compañía Criolla, subirá a escena el próximo viernes 3 de julio, a las 21:30, en la Sala Principal del espacio cultural que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

Con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi y protagonizada por Roberto Peloni, "El Brote" propone un intenso recorrido por la mente de un actor que comienza a perder los límites entre su vida personal y la ficción escénica. A través de una puesta inquietante y profundamente reflexiva, la obra interpela al espectador con una pregunta central: ¿qué lugar ocupamos dentro del relato de nuestra propia vida?

Peloni, considerado uno de los artistas más destacados de su generación, cuenta con una sólida trayectoria en teatro musical y dramático, además de importantes reconocimientos como el Konex de Platino, Hugo de Oro y premios ATINA. Por su parte, Dionisi se ha consolidado como uno de los referentes de la escena teatral contemporánea, con obras presentadas en distintos países.

Trayectoria y premios

Desde su estreno en 2023, "El Brote" ha sido ampliamente celebrada por la crítica y el público, obteniendo premios y nominaciones en importantes certámenes nacionales e internacionales. Entre las distinciones más destacadas se encuentran los Premios ACE, Estrella de Mar, Teatro XXI, Trinidad Guevara, EEBA y María Guerrero, además de haber sido seleccionada para festivales y catálogos internacionales de artes escénicas.

La obra también fue distinguida como espectáculo de interés cultural por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón y recibió el Premio Florencio en Uruguay como Mejor Espectáculo Extranjero.

Una experiencia teatral provocadora

"El Brote" invita al público a sumergirse en un universo donde realidad y ficción se entrelazan de manera atrapante, generando una experiencia teatral provocadora y emocionalmente intensa.

Entradas y descuentos

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada. Los valores son de $40.000, $35.000 y $30.000. Además, el público podrá acceder a un 20% de descuento.

Apuesta cultural

A través de este tipo de espectáculos, el Gobierno de San Juan fomenta políticas culturales que fortalecen el acceso a propuestas artísticas de excelencia y consolidan a la provincia como un polo cultural.

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