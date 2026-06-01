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La multipremiada obra "El Brote" llega al Teatro del Bicentenario el 3 de julio
POR REDACCIÓN
El Teatro del Bicentenario presentará nuevamente la reconocida obra "El Brote", una producción multipremiada que ha conquistado escenarios nacionales e internacionales. La propuesta, de la prestigiosa Compañía Criolla, subirá a escena el próximo viernes 3 de julio, a las 21:30, en la Sala Principal del espacio cultural que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.
Con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi y protagonizada por Roberto Peloni, "El Brote" propone un intenso recorrido por la mente de un actor que comienza a perder los límites entre su vida personal y la ficción escénica. A través de una puesta inquietante y profundamente reflexiva, la obra interpela al espectador con una pregunta central: ¿qué lugar ocupamos dentro del relato de nuestra propia vida?
Peloni, considerado uno de los artistas más destacados de su generación, cuenta con una sólida trayectoria en teatro musical y dramático, además de importantes reconocimientos como el Konex de Platino, Hugo de Oro y premios ATINA. Por su parte, Dionisi se ha consolidado como uno de los referentes de la escena teatral contemporánea, con obras presentadas en distintos países.
Trayectoria y premios
Desde su estreno en 2023, "El Brote" ha sido ampliamente celebrada por la crítica y el público, obteniendo premios y nominaciones en importantes certámenes nacionales e internacionales. Entre las distinciones más destacadas se encuentran los Premios ACE, Estrella de Mar, Teatro XXI, Trinidad Guevara, EEBA y María Guerrero, además de haber sido seleccionada para festivales y catálogos internacionales de artes escénicas.
La obra también fue distinguida como espectáculo de interés cultural por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón y recibió el Premio Florencio en Uruguay como Mejor Espectáculo Extranjero.
Una experiencia teatral provocadora
"El Brote" invita al público a sumergirse en un universo donde realidad y ficción se entrelazan de manera atrapante, generando una experiencia teatral provocadora y emocionalmente intensa.
Entradas y descuentos
Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada. Los valores son de $40.000, $35.000 y $30.000. Además, el público podrá acceder a un 20% de descuento.
Apuesta cultural
A través de este tipo de espectáculos, el Gobierno de San Juan fomenta políticas culturales que fortalecen el acceso a propuestas artísticas de excelencia y consolidan a la provincia como un polo cultural.
Ficha técnica:
Obra: "El Brote"
Compañía: Criolla
Dramaturgia y dirección: Emiliano Dionisi
Protagonista: Roberto Peloni
Fecha: Viernes 3 de julio de 2026
Horario: 21:30
Lugar: Sala Principal, Teatro del Bicentenario
Entradas: $30.000, $35.000 y $40.000 (20% de descuento disponible)