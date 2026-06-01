Cómo lograr alfajores perfectos con las tres recetas más famosas

El alfajor es mucho más que una simple golosina en Argentina, es un verdadero símbolo de identidad que nace en el calor de las cocinas familiares. Su historia se remonta a raíces árabes bajo el nombre "al-hasú" que significa relleno, llegando a estas tierras de la mano de los españoles para transformarse con el tiempo en versiones regionales únicas.

Hoy este orgullo nacional domina los rankings globales, ya que en marzo de 2026 la plataforma TasteAtlas ubicó a una marca artesanal de Córdoba en el primer puesto mundial y determinó que 17 de los 20 mejores alfajores del planeta son de origen argentino.

Para quienes buscan replicar esta magia en su hogar sin complicaciones, existen tres caminos probados. El primero es el clásico de maicena de Doña Petrona que permite obtener unas 20 unidades de textura delicada. Se prepara batiendo 150 g de manteca con 100 g de azúcar impalpable, sumando tres yemas, vainilla y ralladura de limón, para luego integrar 200 g de maicena y 100 g de harina.

El secreto fundamental en este paso es no trabajar de más la masa porque "el exceso de trabajo la endurece y pierde esa textura que se desarma". Tras un descanso de 30 minutos en la heladera, los discos se hornean a 170 grados por un tiempo de 10 a 12 minutos.

Otra alternativa son las tapitas básicas, que resultan más firmes y con un toque acaramelado ideal para compartir. Esta versión utiliza 120 g de manteca, 80 g de azúcar, un huevo y una cucharada de miel. Se combinan 250 g de harina con 150 g de maicena y se cocinan a 180 grados.

Según explican los que más saben, "la miel hace que las tapitas sean más tiernas y se conserven así por más tiempo". Al momento de armarlos con dulce de leche repostero, si se nota que el relleno está algo fluido, un gran truco es "mezclar con una cucharada de queso crema para que no escape al morder".

Para los fanáticos del chocolate, las tapas con cacao ofrecen un perfil intenso y oscuro. Se elaboran con 120 g de manteca, 100 g de azúcar impalpable, dos yemas, 200 g de harina y 50 g de cacao amargo.

Estas piezas se pueden rellenar con una ganache de 150 g de chocolate semiamargo y 100 ml de crema de leche. Las posibilidades de personalización para estos dulces son infinitas, desde sumar 50 g de nueces picadas a la masa hasta bañar las unidades terminadas en chocolate blanco. También se puede innovar con mermelada de frutos rojos o la sofisticada pasta de pistachos para convertir una receta tradicional en un viaje de sabor inolvidable.