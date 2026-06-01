El video de la novia de Tim Payne cantando la cumbia dedicada al futbolista

El fútbol suele regalar historias inesperadas, pero lo ocurrido con Tim Payne supera cualquier guion previo. El defensor de Nueva Zelanda, que se prepara para disputar el Mundial 2026, pasó de tener tan sólo 4.715 seguidores a superar los 2.9 millones en Instagram en un abrir y cerrar de ojos.

Esta explosión de fama no fue obra del azar, sino del ingenio argentino liderado por el influencer Valen Scarsini. El joven lanzó una propuesta que rápidamente se volvió masiva al preguntar "¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad?".

La iniciativa buscaba elegir al deportista menos conocido de la próxima cita mundialista para brindarle un alcance masivo en redes sociales, al margen del resultado deportivo. El nombre de Payne fue el sugerido y la respuesta del público no se hizo esperar, sumando seguidores de distintos países minuto a minuto.

El propio futbolista, intrigado por el estallido de sus plataformas, se contactó con el creador de la campaña para decirle "Me estaba preguntando por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu publicación. Agradezco el amor. Gracias, hermano".

El fenómeno escaló aún más con la creación de una cumbia pegadiza titulada No Payne, No Gain, que compara al jugador con figuras como Di María y asegura que lo siguen desde Cemento. La letra, que menciona que no será la copa de Yamal y recuerda consejos de abuelos, lo define como un crack con mucha altura, capaz de lucirse en los centros a la olla y en los quiebres de cintura.

La repercusión llegó hasta Michelle Peters, fotógrafa y pareja del defensor, quien decidió sumarse a la tendencia. Ella se filmó cantando en castellano y compartió su alegría con los usuarios al expresar "Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios".

Lo que comenzó como un desafío para unir a los fanáticos terminó convirtiéndose en una mística compartida donde se alienta a este nuevo rey. Entre rimas que dicen que lo bancarán desde la cuna hasta el cajón, el neozelandés ya siente el calor de una hinchada que lo valora como el Tim de la gente. Mientras el número de usuarios que lo siguen continúa en ascenso, Payne se prepara para el torneo con un respaldo internacional que nació de una simple consigna digital.